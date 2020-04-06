Turbo ATR Scalper
- Uzman Danışmanlar
- Roman Lomaev
- Sürüm: 1.20
Turbo ATR Scalper Kullanım Kılavuzu
🔹 Varsayılan ayarlar EURUSD, USDJPY, GBPUSD (M5) üzerinde istikrarlı çalışır
📥 Optimizasyon şablon dosyası:
📌 Temel Parametreler
|Parametre
|Varsayılan Değer
|Açıklama
|Kanal Periyodu
|30
|İşlem kanalı hesaplama periyodu
|Otomatik Lot
|true
|Pozisyon büyüklüğü otomatik hesaplama
|Sabit Lot
|0.2
|Sabit işlem büyüklüğü
|Risk
|%10
|Hesap risk yüzdesi
|Maksimum Emir
|10
|Açık işlem sayısı üst limiti
|ATR Periyodu
|3
|Volatilite göstergesi periyodu
|SL Çarpanı
|45.0
|Stop Loss katsayısı
|TS Çarpanı
|0.5
|Trailing Stop katsayısı
|TS Adımı
|10
|Minimum trailing adımı (puan)
|Maksimum Spread
|2000
|İzin verilen spread (puan)
|Sihirli No
|3626
|EA tanımlama numarası
|İstatistikler
|false
|Grafikte istatistik gösterimi
|Renk
|clrWhite
|İstatistik metin rengi
|Yazı Boyutu
|10
|İstatistik yazı boyutu
|Sinyal Gecikmesi
|5 sn
|Sinyal kabul penceresi
⚙️ Ayarlar & Optimizasyon
🔹 Varsayılan ayarlar EURUSD, USDJPY, GBPUSD (M5) üzerinde istikrarlı çalışır
🔹 Optimizasyon seçenekleri:
-
Özel parite ayarlamaları
-
Volatilite değişimlerine uyum
📥 Optimizasyon şablon dosyası:
🔗 Optimizasyon ayarlarını indir
🔧 Optimize Edilebilir Parametreler
|Parametre
|Aralık
|ATRMultiplierSL
|30-60
|ATRPeriod
|2-5
|TrailingStep
|5-20
⚠️ Önemli:
-
MT4 test cihazında Genetik Algoritma kullanın
-
Canlıya geçmeden önce demo hesapta test edin
📊 İşlem Önerileri
1️⃣ Hesap TürüBenim brokerim: rbfxdirect.com · Hesap türü: Prime
|Kriter
|Öneri
|Hesap Türü
|ECN/RAW Spread
|Minimum Depozito
|$100+ (işlem başına %1-2 risk)
2️⃣ Test Gereksinimleri
-
Veri kalitesi: %99
-
Araçlar: Tickstory, QuantDataManager
-
Test modu: Her Tik
3️⃣ Enstrümanlar
|Parametre
|Öneri
|Zaman Dilimi
|M5 (optimal), M1
|Pariteler
|EURUSD, USDJPY, XAUUSD
|Sunucu
|VPS (AWS, DigitalOcean önerilir)
🚀 Uygulama Süreci:
-
Backtest → 2. Demo test (2-4 hafta) → 3. Gerçek işlem