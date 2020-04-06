Turbo ATR Scalper

Turbo ATR Scalper Kullanım Kılavuzu

📌 Temel Parametreler

Parametre Varsayılan Değer Açıklama
Kanal Periyodu 30 İşlem kanalı hesaplama periyodu
Otomatik Lot true Pozisyon büyüklüğü otomatik hesaplama
Sabit Lot 0.2 Sabit işlem büyüklüğü
Risk %10 Hesap risk yüzdesi
Maksimum Emir 10 Açık işlem sayısı üst limiti
ATR Periyodu 3 Volatilite göstergesi periyodu
SL Çarpanı 45.0 Stop Loss katsayısı
TS Çarpanı 0.5 Trailing Stop katsayısı
TS Adımı 10 Minimum trailing adımı (puan)
Maksimum Spread 2000 İzin verilen spread (puan)
Sihirli No 3626 EA tanımlama numarası
İstatistikler false Grafikte istatistik gösterimi
Renk clrWhite İstatistik metin rengi
Yazı Boyutu 10 İstatistik yazı boyutu
Sinyal Gecikmesi 5 sn Sinyal kabul penceresi

⚙️ Ayarlar & Optimizasyon

🔹 Varsayılan ayarlar EURUSD, USDJPY, GBPUSD (M5) üzerinde istikrarlı çalışır
🔹 Optimizasyon seçenekleri:

  • Özel parite ayarlamaları

  • Volatilite değişimlerine uyum

📥 Optimizasyon şablon dosyası:
🔗 Optimizasyon ayarlarını indir

🔧 Optimize Edilebilir Parametreler

Parametre Aralık
ATRMultiplierSL 30-60
ATRPeriod 2-5
TrailingStep 5-20

⚠️ Önemli:

  • MT4 test cihazında Genetik Algoritma kullanın

  • Canlıya geçmeden önce demo hesapta test edin

📊 İşlem Önerileri

1️⃣ Hesap Türü

Benim brokerim: rbfxdirect.com · Hesap türü: Prime
Kriter Öneri
Hesap Türü ECN/RAW Spread
Minimum Depozito $100+ (işlem başına %1-2 risk)

2️⃣ Test Gereksinimleri

  • Veri kalitesi: %99

  • Araçlar: Tickstory, QuantDataManager

  • Test modu:  Her Tik

3️⃣ Enstrümanlar

Parametre Öneri
Zaman Dilimi M5 (optimal), M1
Pariteler EURUSD, USDJPY, XAUUSD
Sunucu VPS (AWS, DigitalOcean önerilir)

🚀 Uygulama Süreci:

  1. Backtest → 2. Demo test (2-4 hafta) → 3. Gerçek işlem


Yazarın diğer ürünleri
Your tick scalper
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
Tick Scalper «Tick Scalper» Saf fiyat hareketi, göstergesiz. Daima StopLoss/TakeProfit sabitler ve pozisyonları TrailingStop ile takip eder.   Temel Parametreler Parametre Varsayılan Değer Açıklama TakeProfit — Sabit TakeProfit (pip cinsinden). StopLoss — Sabit StopLoss (pip cinsinden). TrailingStop — Pozisyonları takip etmek için TrailingStop mesafesi (pip cinsinden). cSeconds — Sinyal kontrol aralığı (saniye cinsinden). MinPriceShot — Sinyali etkinleştirmek için minimum fiyat hareketi
Binary fisher fx
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary Fisher FX, her zaman diliminde ve her döviz çiftiyle çalışan güçlü bir ikili opsiyon göstergesidir. Bu gösterge trend hareketlerini tanımlamak için tasarlanmıştır ve mevcut mumun kapanmasından önceki giriş noktalarını ok şeklinde gösterir. Göstergenin ana özellikleri: Herhangi bir zaman diliminde çalışır (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) Herhangi bir döviz çiftini destekler 1 ila 3 mum arası son kullanma tarihi (varsayılan 1 mum) Mevcut mum kapanmadan önce giriş noktalarını ok şeklinde gö
FREE
Scalper for EURUSD
Roman Lomaev
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Scalper EURUSD EURUSD para çifti için skaler uzman danışman EA Ayarlarının Açıklaması Ana Ticaret Parametreleri TakeProfit (170) – Pip cinsinden kar alma boyutu. StopLoss (80) – Pip cinsinden zarar durdurma boyutu. TrailingStop (5) – Pip cinsinden iz süren zarar durdurma değeri. cSeconds (2) – Sinyal kontrolleri arasındaki aralık (saniye). MinPriceShot (20) – Giriş için gereken minimum fiyat hareketi (pip). MaxOrdersCount (10) – Aynı anda açık olabilecek maksimum emir sayısı. Risk Yönetimi ve Lo
Binary has 6
Roman Lomaev
3 (1)
Göstergeler
Binary has 6 , MT4 platformunda ikili opsiyon ticareti için tasarlanmış bir göstergedir. Her zaman diliminde ve herhangi bir döviz çiftiyle çalışır. Ayrıca Forex işlemleri için de uygundur. Temel Özellikler: Vade Süresi: Varsayılan olarak 1 mum çubuğu olarak ayarlanmıştır, ancak kullanıcılar ayarları 1 ila 3 mum arasında değiştirebilir. Trend Tabanlı İşlem: Gösterge mevcut trende göre sinyal üretir. Sinyaller: Mevcut mum kapanmadan önce grafikte giriş sinyali olarak bir ok (kırmızı veya mavi) be
FREE
Scalper EA m1
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
Danışman, M1 zaman diliminde çalışmak üzere tasarlanmış bir scalper’dır. Scalping, kısa bir süre içinde işlemlerin açılıp kapatıldığı ve genellikle küçük fiyat dalgalanmalarından kar elde etmeyi amaçlayan bir stratejidir. Kullanım Önerileri: Broker:   Hızlı emir yürütme sunan bir broker seçin. Bu, scalping için kritik öneme sahiptir. Test:   Gerçek bir hesapta kullanmadan önce, danışmanı demo hesapta veya MetaTrader’daki Strateji Test Cihazı (Strategy Tester) ile test edin. Danışmanın seçtiğiniz
Signal Alert
Roman Lomaev
Göstergeler
SignalAlert göstergesi, bir başka göstergeden gelen alım ve satım sinyallerini izlemek için kullanılan bir araçtır ve bu sinyaller tetiklendiğinde sesli uyarılar gönderir. Bu özellik, özellikle Binary Sixty Scalping gibi göstergelerle hızlı tepki verebilmek için faydalıdır. Gösterge Ayarları: IndicatorName : Bu parametre, SignalAlert'ın sinyalleri hangi göstergeden alacağını belirtir. Örneğin, « Binary Sixty Scalping » gibi göstergenin tam adını girerek SignalAlert'ın bu göstergenin sinyallerin
FREE
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary Scalper 6 – MT4 için Güçlü İkili Opsiyon Göstergesi Binary Scalper 6, MetaTrader 4 (MT4) için tasarlanmış, gelişmiş bir trend analiz ve ikili opsiyon ticaret aracıdır. Her seviyeden yatırımcı için uygundur ve net sinyaller ile detaylı istatistikler sunar. Ana Özellikler: Trend Tespiti : Trend piyasalarını hassas bir şekilde belirler ve yatırımcıyı yönlendirir. Her Türlü Döviz Çifti ile Uyumluluk : Sevdiğiniz piyasalarda işlem yapma özgürlüğü sağlar. Her Zaman Diliminde Çalışır : 1 dakika
Scalper EA m1 mt5
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
Scalper EA M1 – M1 Scalping Uzman Danışmanı Scalper EA M1 , M1 zaman dilimi için optimize edilmiş bir scalping uzman danışmanıdır. Tavsiyeler Broker: Hızlı emir yürütme sunan bir ECN/STP broker seçin. Test: Demo hesapta veya strateji test cihazında test edin. VPS: Düşük gecikmeli VPS kullanarak emir yürütme hızını artırın. Zaman dilimi: M1. En iyi koşullar: Düşük spread ve düşük komisyonlu çiftler kullanın. Uygun hesaplar ve minimum yatırım Uygun hesaplar: ECN, Raw Sprea
MarketPulse Scalper mt5
Roman Lomaev
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu EA,   yalnızca M1 (1 dakika) zaman dilimi için   tasarlanmıştır ve fiyatın belirli bir süre   (cSeconds)   içinde en az   MinPriceShot   puan hareket etmesi durumunda emir açar. EA,   sabit lot (FixedLotSize)   veya   otomatik lot hesaplama (LotsOptimized())   kullanabilir. Pozisyon açıldıktan sonra, EA şu yöntemlerle işlemleri yönetir:   Take Profit   – karı kilitler.   Stop Loss   – kayıpları sınırlandırır.   Trailing Stop   – Stop Loss seviyesini otomatik olarak günceller. Ayrıca, so
CloseAllChartsExceptCurrent
Roman Lomaev
Yardımcı programlar
CloseAllChartsExceptCurrent — MetaTrader 5 Akıllı Script Açıklama: MT5 terminalinde onlarca grafiği manuel olarak kapatmaktan bıktınız mı? CloseAllChartsExceptCurrent sizin için bunu yapar! Script, üzerinde çalıştığı hariç tüm grafikleri anında kapatır. Hız ve düzen seven trader’lar için idealdir. Temel Avantajlar: Otomasyon — gereksiz grafikleri tek tıklamayla kapat. Zaman Tasarrufu — sekme değiştirme derdi bitiyor. Odaklanma — sadece ilgili grafiği koru. Nasıl Yüklenir: CloseA
FREE
Fisher SC
Roman Lomaev
Göstergeler
Attention, for the indicator to work correctly, you need to put the "MQL5" folder in your terminal folder, you can download it from the link below: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A One of the best arrow indicators for Binary Options, which can also be used in the Forex market. Any time frame from M1 to MN, any currency pair, can also be used on stocks - the indicator is universal. Expiration from 1 to 5 candles. Displays traffic statistics on a graph. The indicator gives signals along th
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Yardımcı programlar
Amaç: Market Watch 'taki tüm sembolleri default.tpl şablonu ile mevcut zaman diliminde (TF) otomatik olarak açar ve aktif olmayan tüm grafikleri kapatır. Manuel işlem gerektirmeden birden fazla enstrümanı hızlı analiz etmek için idealdir! Özellikler: Otomasyon: Tek tıklamayla onlarca grafiği açar. Güvenlik: Gereksiz grafikleri kapatır, aktif grafiği korur. Esneklik: Özel default.tpl şablonunuzu kullanır (önceden yapılandırın!). Mevcut Zaman Dilimi: Grafikler, script çalıştırıldığı
FREE
Grail Scalper
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
Grail Scalper EA – Otomatik Scalping Uzman Danışmanı Grail Scalper EA, gelişmiş algoritmalar ve akıllı risk yönetimini birleştiren güçlü bir otomatik ticaret aracıdır. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur. Piyasa hareketlerini hızlı bir şekilde analiz eder ve en iyi giriş-çıkış noktalarını belirler. Ayar Parametreleri: Parametre Açıklama dist1/dist2 Sinyal hesaplama periyotları (varsayılan: 14/21) Lots Sabit lot büyüklüğü (ör: 0.01) StopLossPercent ADR'ye göre st
MarketPulse Scalper
Roman Lomaev
2.8 (5)
Uzman Danışmanlar
Bu EA,   yalnızca M1 (1 dakika) zaman dilimi için   tasarlanmıştır ve fiyatın belirli bir süre   (cSeconds)   içinde en az   MinPriceShot   puan hareket etmesi durumunda emir açar. EA,   sabit lot (FixedLotSize)   veya   otomatik lot hesaplama (LotsOptimized())   kullanabilir. Pozisyon açıldıktan sonra, EA şu yöntemlerle işlemleri yönetir:   Take Profit   – karı kilitler.   Stop Loss   – kayıpları sınırlandırır.   Trailing Stop   – Stop Loss seviyesini otomatik olarak günceller. Ayrıca, so
Binary Scalper 7
Roman Lomaev
Göstergeler
Attention, for the indicator to work correctly, you need to put the "MQL5" folder in your terminal folder, you can download it from the link below: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A  Binary Scalper 7 is a powerful tool designed to identify and predict the next candle, allowing traders to make informed decisions when trading binary options. This indicator works on any time frame and with any expiration, making it a versatile and reliable tool for traders of all levels. How it works: The
Binary sixty scalping
Roman Lomaev
4 (3)
Göstergeler
Binary Sixty Scalping – MT4 için ikili opsiyon göstergesi Binary Sixty Scalping, MT4 platformu için özel olarak ikili opsiyon ticareti için tasarlanmış bir göstergedir. Herhangi bir zaman diliminde çalışabilir, ancak daha yüksek doğruluk için M5 veya üzeri zaman dilimlerinin kullanılması tavsiye edilir. Gösterge, tüm döviz çiftleriyle uyumludur, bu da çeşitli piyasalara uyum sağlamasını sağlar. Ana Özellikler: Varsayılan son kullanma süresi – 1 mum , ayarlardan değiştirilebilir; Trende dayalı t
Binary DUNKS
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary DUNKS for MT4 Binary DUNKS, ikili opsiyonlar için yüksek başarı oranına sahip bir göstergedir ve M5 ve üzeri zaman dilimlerinde tüm döviz çiftleriyle çalışır. Vade Süresi: Varsayılan olarak 1 mum ile ayarlanmıştır, ancak ayarlardan bunu değiştirebilirsiniz. Sinyaller: Oklarla oluşturulur: Kırmızı Ok — Satış sinyali. Mavi Ok — Alış sinyali. İşleme yalnızca mum üzerinde veya altında iki ok (onay) olduğunda girilmesi önerilir. İstatistikler: Grafikte, sinyallerin başarı oranı hakkında
Binary Crater
Roman Lomaev
Göstergeler
İkili krater, özellikle ikili opsiyon ticareti için tasarlanmış, MetaTrader 4 için güçlü ve çok yönlü bir göstergedir. Herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir döviz çiftinde etkili bir şekilde çalışır, bu da onu yatırımcılar için son derece esnek bir araç haline getirir. Temel Özellikler: Trend Analizi: Gösterge, piyasadaki mevcut trendi otomatik olarak belirler, bu da yatırımcıların trend yönünde işlemlere girmelerine yardımcı olur ve böylece başarılı bir ticaret olasılığını artırır. S
Binary 6 Semafor
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary 6 Semafor, MetaTrader 4 için evrensel bir ikili opsiyon göstergesidir. -Herhangi bir zaman diliminde ve döviz çiftinde çalışır -Giriş noktasının doğru tespiti - Mevcut mum kapanmadan önce sinyal grafikte görünür -Son kullanma tarihi 1 mum -Giriş için tampon okları -Mevcut varlık için istatistikleri görüntüle  Test sonuçları: Gösterge, çeşitli piyasa koşullarında etkinliğini gösteren etkileyici getirilerle testlerden geçmiştir. Karlarını maksimuma çıkarmak ve risklerini en aza ind
Binary cucle 6
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary Cucle 6 göstergesi, MetaTrader 4 platformunda ikili opsiyon ticareti için güçlü bir osilatördür. M5 ve üzeri zaman aralıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır ve ayrıca herhangi bir döviz çiftinde de kullanılabilir. Binary Cucle 6 göstergesi, mevcut mum kapanmadan önce grafikte görünen mavi ve kırmızı oklar şeklinde bir işleme girmek için kesin sinyaller sağlar. Bu, yatırımcıların bir işleme girme konusunda hızlı ve bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Daire ve kalın ok şeklindeki
Binary super fx
Roman Lomaev
Göstergeler
MetaTrader 4 için Binary Super FX, ikili opsiyon ticareti için güçlü bir osilatördür. Herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir döviz çiftinde kullanılabilir. Binary Super FX göstergesi, 1 mumun sona ermesiyle bir mumu kapatmadan önce tampon okları şeklinde hassas giriş sinyalleri sağlar. Bu, yatırımcıların bir işleme girme konusunda hızlı ve bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Bir gösterge satın almadan önce, etkinliğinden ve sinyallerin doğruluğundan emin olmak için onu bir demo hes
Binary HalfTrend 6
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary HalfTrend 6, ikili opsiyon ticareti için tasarlanmış, doğru alım ve satım sinyalleri sağlayan güçlü bir trend göstergesidir. Son kullanma tarihi yalnızca 1 mumdur, istediğiniz zaman diliminde işlem yapabilirsiniz. Binary HalfTrend 6 göstergesi piyasa trendlerini analiz eder ve karlı ticaret için grafik üzerinde oklar şeklinde güvenilir sinyaller üretir. Canlı ticarette kullanmadan önce, çalışılacak en karlı döviz çiftlerini seçmek için onu bir demo hesapta test etmenizi öneririm. Dikkat
Binary magnus scalping t3
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary Magnus Scalping T3, herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir döviz çiftiyle çalışan bir ikili opsiyon göstergesidir. Giriş noktalarını belirlemek için küme analizini kullanır ve mevcut mum kapanmadan önce kırmızı veya mavi grafikte bir açılır pencere ve tampon ok şeklinde bir uyarı verir. Göstergenin ana özellikleri: Herhangi bir zaman diliminde çalışır (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) Herhangi bir döviz çiftini destekler 1 ila 3 mum arası son kullanma tarihi (varsayılan 1 mum) Giriş
Strategy Advisor Speedometer mt4
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
The advisor is based on the "Forex Speedometer" strategy and is designed for trading based on tick speed changes in real-time. The advisor monitors the direction and frequency of ticks, opening trades when a set entry speed threshold is reached and closing trades when the tick speed falls below the defined exit threshold. Optimization Recommendations: It is recommended to optimize the advisor on the M1 timeframe to achieve precise tick speed tuning, as tick activity changes more quickly on lowe
Binary hma levels
Roman Lomaev
Göstergeler
MT4 için Binary HMA Levels göstergesi özellikle ikili opsiyonlar için tasarlanmış olup, Forex ticareti için de mükemmel bir şekilde uygundur. Gösterge, önemli bir seviyeden fiyatın geri dönüşünü onaylayarak, mevcut mum kapanmadan önce ok şeklinde sinyaller verir. Göstergenin düzgün çalışabilmesi için "MQL5" klasörünü terminal dizininize indirip kurmanız gerekmektedir. Klasörü bu bağlantıdan indirebilirsiniz:  https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A Gösterge evrenseldir ve herhangi bir zaman dili
Binary sf
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary SF göstergesi, ikili opsiyonlar için MetaTrader 4 platformu için tasarlanmıştır ve yeniden çizilmeden sinyal sağlar, bu da onu tüccarlar için güvenilir bir araç haline getirir. Herhangi bir zaman dilimine (M1'den günlüğe kadar) uygun olup, trend ticareti için ağırlıklı olarak kullanılır ve kısa ve orta vadeli işlemler için uygun giriş noktalarını belirlemede tüccarlara yardımcı olur. Çalışma Prensibi ve Sinyaller Göstergesi, piyasayı analiz eder ve mevcut mum tamamlandığında grafikte görü
Binary boom
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary Boom Göstergesi, ikili opsiyon ticareti için tasarlanmıştır ve her zaman diliminde ve döviz çiftinde kullanılabilir. Önerilen sona erme süresi 1 mumdur. Gösterge, mevcut mum kapanmadan önce kırmızı veya mavi bir tampon ok şeklinde bir sinyal verir, bu da hızlı tepki vermenizi sağlar. Kolaylık olması için sinyallerin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olan sinyal geçiş istatistikleri grafikte görüntülenir. Dikkat: Göstergenin düzgün çalışması için "MQL5" klasörünü terminal dizinine kopya
Binary Pin Bar
Roman Lomaev
Göstergeler
MT4 için "Binary Pin-Bar" göstergesi, M1 ve M5 zaman dilimlerinde ikili opsiyon ticareti için tasarlanmıştır ve herhangi bir döviz çifti ile çalışır. Pin-bar mum çubuğu yeni bir zirve (yükseliş trendi için) veya dip (düşüş trendi için) oluşturduğunda giriş sinyalleri oluşturur. Özellikler: Sinyaller, grafikte tampon oklar olarak görünür: Mavi bir ok Alış sinyalini (Buy) gösterir ve kırmızı bir ok Satış sinyalini (Sell) gösterir. Her döviz çifti için performans istatistikleri grafikte gösterilir
Binary exfish
Roman Lomaev
Göstergeler
MT4 için Binary exfish Göstergesi Binary exfish göstergesi, M1 ve M5 zaman dilimlerinde ikili opsiyon ticareti için tasarlanmıştır. Herhangi bir döviz çifti ile çalışır, trendleri analiz eder ve grafikte oklar şeklinde giriş sinyalleri sağlar: Mavi ok — alım sinyali. Kırmızı ok — satım sinyali. Özellikler: Varsayılan sona erme süresi : 1 mum. Ayarlanabilir sona erme süresi: 1 ila 3 mum. Sinyaller, mevcut mum kapanmadan önce görüntülenir ve hızlı karar vermeye olanak tanır. Sesli, açılır pencere,
Binary hh 6
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary HH 6 göstergesi, ikili opsiyon ticareti için tasarlanmıştır ve M1 ile M5 zaman dilimlerinde herhangi bir döviz çiftiyle çalışır. Ayrıca Forex piyasasında da kullanılabilir. Temel Özellikler: Vade: Varsayılan olarak 1 mum ile ayarlanmıştır, ancak ayarlarda 1 ila 3 mum arasında değiştirilebilir. Trend Analizi: Gösterge, trende uygun şekilde çalışır ve grafikte oklar şeklinde sinyaller verir: Mavi ok – Alış sinyali. Kırmızı ok – Satış sinyali. Uyarılar: Sinyaller, mevcut mum kapanmadan önce
