Capybara mt5

4.5

Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad incluso xauusd nell'intervallo di tempo m15.

Minuto di inizio: minuto di inizio di EA
Ora di fine: ora di fine di EA
Minuto di fine: minuto di fine di EA
Lotto: lotto iniziale per iniziare a fare trading
Utilizza lotti variabili: Vero/Falso: utilizza la gestione del denaro Vero/Falso
Margine libero per ogni 0,01 lotti: margine libero per ogni 0,01 lotto
Moltiplicazione: fattore moltiplicatore come 1,5
Lotti massimi: lotti massimi consentiti
Take Profit: prendi profitto in punti
Stop Loss in punti (0: non utilizzare): stop loss in punti se 0 lo disabiliterà
Griglia percentuale Stop Loss: perdita percentuale del totale dell'account consentita per tagliare tutte le posizioni
Sovrapposizione: chiusura del primo e dell'ultimo ordine insieme nel profitto totale
Sovrapposizione dopo X operazioni: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa quantità di operazioni
Sovrapposizione %: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa percentuale di profitto
Estrazione dei tag di profitto vero/falso: estrazione dei tag di profitto sul grafico vero o falso
Nome del carattere: il nome del font
Dimensione font Risultato: la dimensione del font
Colore del carattere: il colore del font
Numero magico: il numero magico univoco che identifica l'EA
Distanza griglia: la distanza tra gli ordini
Numero ordine di distanza variabile: la quantità di ordine per iniziare la distanza variabile
Inizio distanza variabile: a quale distanza tra gli ordini dovrebbe iniziare la distanza variabile
Moltiplicazione distanza 1.2: il moltiplicatore dell'ordine variabile
Abilita acquisto: vero/falso: abilita l'acquisto, vero o falso
Abilita vendita: vero/falso: abilita la vendita vero o falso
Controlla ordini manuali: vero/falso
Consenti copertura: vero/falso: l'EA dovrebbe controllare gli ordini manuali vero o falso
Long massimi: ordini lunghi massimi consentiti
Short massimi: ordini corti massimi consentiti
Descrizione transazione: Capybara



Recensioni 5
Sivakashi
279
Sivakashi 2025.07.14 16:31 
 

Capybara mt5 is a trend-following EA that employs martingale/grid strategies, similar to Stoch EA, but based on the Hama indicator. The use of martingale/grid on XAUUSD, even on a 15-minute timeframe, signifies a substantial risk appetite. While described as working "well" and running "smoothly," continuous monitoring and adherence to the seller's set files for risk management are highly recommended.

Silver Trader
293
Silver Trader 2025.07.09 18:45 
 

Working very well on XAUUSD, It is able to manage any highs/lows that is coming it's way and managing/closing open trades very expertly, just shows the level of detail and accuracy by which the EA has been produced. Great work by the developer!!

tessav
40
tessav 2025.04.23 10:54 
 

Works very nicely on eurusd, takes a bit of time but you need to let it run. Thank you so much for my automated profits!

