Capybara mt5

Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad incluso xauusd nell'intervallo di tempo m15.
Minuto di inizio: minuto di inizio di EA
Ora di fine: ora di fine di EA
Minuto di fine: minuto di fine di EA
Lotto: lotto iniziale per iniziare a fare trading
Utilizza lotti variabili: Vero/Falso: utilizza la gestione del denaro Vero/Falso
Margine libero per ogni 0,01 lotti: margine libero per ogni 0,01 lotto
Moltiplicazione: fattore moltiplicatore come 1,5
Lotti massimi: lotti massimi consentiti
Take Profit: prendi profitto in punti
Stop Loss in punti (0: non utilizzare): stop loss in punti se 0 lo disabiliterà
Griglia percentuale Stop Loss: perdita percentuale del totale dell'account consentita per tagliare tutte le posizioni
Sovrapposizione: chiusura del primo e dell'ultimo ordine insieme nel profitto totale
Sovrapposizione dopo X operazioni: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa quantità di operazioni
Sovrapposizione %: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa percentuale di profitto
Estrazione dei tag di profitto vero/falso: estrazione dei tag di profitto sul grafico vero o falso
Nome del carattere: il nome del font
Dimensione font Risultato: la dimensione del font
Colore del carattere: il colore del font
Numero magico: il numero magico univoco che identifica l'EA
Distanza griglia: la distanza tra gli ordini
Numero ordine di distanza variabile: la quantità di ordine per iniziare la distanza variabile
Inizio distanza variabile: a quale distanza tra gli ordini dovrebbe iniziare la distanza variabile
Moltiplicazione distanza 1.2: il moltiplicatore dell'ordine variabile
Abilita acquisto: vero/falso: abilita l'acquisto, vero o falso
Abilita vendita: vero/falso: abilita la vendita vero o falso
Controlla ordini manuali: vero/falso
Consenti copertura: vero/falso: l'EA dovrebbe controllare gli ordini manuali vero o falso
Long massimi: ordini lunghi massimi consentiti
Short massimi: ordini corti massimi consentiti
Descrizione transazione: Capybara
