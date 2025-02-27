Capybara mt5

Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurusd ; audusd; gbpusd ; nzdusd ainsi que des paires mineures comme audcad ; nzdcad; eurnzd et eurcad y compris xauusd sur la période m15.
Heure de début – Heure de début de l'EA
Minute de début – Minute de début de l'EA
Heure de fin – Heure de fin de l'EA
Minute de fin – Minute de fin de l'EA
Lot – Le lot initial pour commencer à trader
Utiliser des lots variables – Vrai/Faux – Utiliser la gestion de l'argent Vrai/Faux
Marge libre pour chaque lot de 0,01 – La marge libre pour chaque lot de 0,01
Multiplication – facteur multiplicateur comme 1,5
Lots max – nombre maximum de lots autorisés
Take Profit – take profit en points
Stop Loss en points (0 : ne pas utiliser) – stop loss en points si 0 le désactivera
Grille de pourcentage Stop Loss – pourcentage de perte du compte total autorisé pour couper toutes les positions
Superposition – clôture du premier et du dernier ordre ensemble dans le bénéfice total
Superposition après X transactions – clôture du premier et du dernier ordre à un certain nombre de transactions
Superposition % – clôture du premier et du dernier ordre à un certain pourcentage de profit
Dessin des balises de profit vrai/faux – dessin des balises de profit sur le graphique vrai ou faux
Nom de la police – le nom de la police
Police Résultat de la taille – la taille de la police
Couleur de la police – la couleur de la police
Numéro magique – le numéro magique unique qui identifie l'EA
Distance de la grille – la distance entre les commandes
Numéro d'ordre de la distance variable – le montant de l'ordre pour démarrer la distance variable
Début de la distance variable – à quelle distance entre les ordres la distance variable doit-elle commencer
Multiplication de la distance 1.2 – le multiplicateur de l'ordre variable
Activer l'achat – vrai/faux – activer l'achat, vrai ou faux
Activer la vente – vrai/faux – activer la vente vrai ou faux
Contrôler les commandes manuelles – vrai/faux
Autoriser la couverture – vrai/faux – l'EA doit-il contrôler les commandes manuelles vrai ou faux
Longs maximum - nombre maximal d'ordres longs autorisés
Shorts maximum - nombre maximal d'ordres courts autorisés
Description de la transaction – Capybara
