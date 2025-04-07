Big Market Trader MT5
- Güncellendi: 7 Nisan 2025
Big Market Trader, piyasanın önünde kalmanıza yardımcı olabilecek nihai AI ticaret yardım aracıdır. En iyi teknoloji ile tasarlanmıştır ve zamanında ticaret için yüksek frekanslı yanıt oranına sahiptir.
Alım emirleri, satış emirleri, alım durdurma emirleri, satış durdurma emirleri, alım limit emirleri ve satış limit emirleri. Bu AI makinesinin çok sayıda benzersiz özelliği vardır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, scalper tüccarları, günlük tüccarlar ve swing tüccarları olsun, her türlü tüccara uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Mobil Bildirim Seti Tahmini Fiyat
Harika haber! Artık Telegram'da kendi topluluğunuzu oluşturabilir ve Big Market Trader'ı kullanarak onlara özelleştirilmiş mesajlar ve analizler gönderebilirsiniz. Ayrıca BMT'yi kullanarak arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza gerçek ticaret haberleri ve sinyalleri gönderebilirsiniz.
Giriş seçeneğinde, sadece Chart Bot token'ınızı ve Sohbet Kimliğinizi girin.
Artık Order_Properties'i true olarak ayarlayarak yeni bir Order'ın Tam ayrıntılarını Her işlem için gönderebilirsiniz
