Gold ECN

Gold ECN EA, piyasa belirsizliklerini analiz eden gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla tasarlanmıştır. Haber güncellemelerine uyum sağlayabilen ve piyasa değişiklikleri sabit kaldıkça dinamik olarak hareket edebilen makine öğrenimi sistemleriyle geliştirilmiştir.

Öngörücü yapay zeka ile senkronize olarak, bir makine öğrenimi algoritması, belirli bir süre içinde piyasanın aşırı yüksek dip noktalarını, daha yüksek tepe noktalarını, daha düşük tepe noktalarını ve daha düşük dip noktalarını tespit etmek ve benzer tekrarları kontrol etmek için kullanılır; ayrıca, fiyat hareketlerini kullanarak grafiği gerçek zamanlı olarak inceler.

MT5 Sürümüne Göz Atın: Yakında

1. Stratejiye Genel Bakış

Strateji Türü:

Bu EA, piyasa değişikliklerine uyum sağlamak için iki strateji kullanır: trend piyasa emri ve trend kırılma emri stratejisi. XAUUSD piyasası hızla değişir ve piyasa değiştikçe esnekliği, Gold ECN'ye giriş ve çıkış emirleri vermede avantaj sağlar.

Yapı Açıklaması:

Bir yükseliş trendi veya düşüş trendi tespit edildiğinde, onay mum formasyonlarını arar ve önemli piyasa hareketlerini yakalamak için işlem emirleri verir. Bir trendin başarısız olması durumunda, kırılmalar analiz edilir ve trend sinyali tarafından verilen önceki emirleri tamamlayacak yeni emirler açılır; bu işlemler genellikle XAUUSD piyasasındaki hızlı değişimler sırasında milisaniyeler içinde gerçekleşir.

İşlem Sıklığı:

Uzun vadeli sürdürülebilirliği artırmak için, işlemler yalnızca net bir sinyal tespit edildiğinde açılır. Düşük frekans en çok tercih edilendir; bu, sık veya rastgele işlemlere net bir tezat oluşturur.

Amaç:
Bu strateji, spekülatif kısa vadeli kazançları hedeflemek yerine, tutarlı ve öngörülebilir uzun vadeli sermaye büyümesi elde etmeye adanmıştır.

2. Uygunluk ve Risk Önerileri

EA, sermayeyi korumak için zorunlu, sabit kodlu bir zarar durdurma ve maksimum günlük düşüş limitleri uygular. Uzun vadeli sürdürülebilirlik için, istikrarlı getiri arayan yatırımcıların geliştirici önerilerini takip etmeleri ve robotun işlem risklerini azaltma ve doğru sinyaller bulma mantığına sabır göstermeleri gerekecektir.

3. İşlem ve Risk Kontrol Önerileri

Riski azaltmak için, EA'yı yalnızca XAUUSD piyasasında kullanın ve her 1.000$ için geliştirici ayarlarını uygulayın. Sonuç olarak, maksimum düşüş sınırlı olacaktır ve bu da riski azaltmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar için idealdir.

4. Strateji Hedefleri ve Felsefesi
Yaklaşım, XAUUSD piyasasında yüksek olasılıklı bir trend ve kırılma modelini sabırla beklemeye, işlem süreci boyunca disiplini ve uzun vadeli bir tutumu sürdürmeye, zaman içinde sermaye oluşturmaya odaklanmaya ve gereksiz işlem girişlerini ve risk maruziyetini en aza indirmeye dayanmaktadır.



Önerilen parite: XAUUSD

Zaman Aralığı: 5 dakika

İşleme Başlama: 1.000$

Kaldıraç: 1:500

Globus Ayarlarını Girin;

Para Birimi = XAUUSD;

MagicNumber = 5005;

AI_Settings;

EA_Mode_Settings = Önerilen;

Risk_Yönetimi = doğru;

RiskSeviyesi = Düşük_Risk;

Sinyal_Doğruluğu = YÜKSEK;

Zarar_Durdurma_Aktarımı = doğru;

İşlem_Stabilizasyonu = Otomatik;

Anında rehberlik ve kurulum için bana doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

Risk ve uyarı:
CFD ve forex ticareti kaldıraçlı ürünlerdir ve sermayeniz risk altında olabilir. CFD ve FX ticareti herkes için uygun olmayabilir. Kaybetmeye hazır olduğunuzdan fazlasını riske atmamalısınız; mutlaka finansal danışmanınızla iletişime geçin.



