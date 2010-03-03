Subira JPY Trend Trader

SUBIRA TREND TRADER





Giriş





Aşağıdaki yazılım herhangi bir göstergeye dayanmaz ve işlemlerinizi tamamen otomatikleştirmek için bir araç olarak çalışır. HFT veya herhangi bir riskli strateji kullanmaz. İşlemler istiflenebilir ancak ortaya çıkan risk minimumdur. Bu araç, fiyat hareketi ve mum çubuklarını kullanarak USD JPY ticareti yapma deneyimimin bir birikimidir. Desen tespiti, makineler için insanlar için olduğu kadar basit değildir ve uzmanın bunu etkili bir şekilde yapmasını sağlamak için özel algoritmalar kullanılmıştır.





Mevcut trend belirlendiğinde algoritma olası geri dönüş girişlerini arayacaktır





Para yönetimi





Bu uzmanla zaman dilimi ne kadar düşükse işlemler o kadar sık ​​gerçekleştirilir. İşlemlerde, riski sabit tutarken karı maksimize etmek için stop loss olmadan bir takip eden stop bulunur





Kullanıcı ayrıca ilk stop loss yerleşimini ve takip eden stop loss piplerini ayarlama seçeneğine sahiptir.





ÖNERİLEN AYARLAR





1)Önerilen Zaman Çerçevesi ayarlarınıza bağlıdır, ekran görüntülerindeki ayarları öneririm

2)Uzman USDJPY için tasarlanmıştır.

3)Her zaman bir Ecn broker önerilir

4)Her zaman düşük gecikmeli bir vps önerilir.

5)En iyi sonuçlar için küçük lot boyutları kullanın





RİSK UYARISI





Kaldıraçlı piyasalara katılırken aldığınız risklerin her zaman farkında olun. Hiçbir strateji %100 işe yaramaz ve düşüşler beklenmelidir. Geriye dönük testten 4 yıllık bir dönemdeki maksimum düşüş %8'di.





Mesajlar yoluyla bana ulaşmaktan çekinmeyin.