GİRİŞ





Wabi Sabi, hem düşük hem de yüksek zaman dilimlerinde çalışan bir uzman danışmandır. Daha düşük analiz zaman dilimlerinde bir HFT botu gibi davranır ve daha yüksek analiz zaman dilimlerinde işlem sıklığı önemli ölçüde azalır.





GÖSTERGELER





İşlemlere girmek için iki gösterge kullanır. Bunlar Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Bollinger Bantlarıdır. Hem Bollinger Bantlarının üst hem de alt bantlarındaki fiyat geri çekilmelerini hedefler. Ayrıca büyük fiyat hareketlerinden sonra ve sırasında fiyat geri çekilmelerini hedefler.





PARA YÖNETİMİ





Bu uzmandaki para yönetimi martingale ve korunmaya dayanmaktadır. Korunma, belirli dönemlerdeki düşüşü azaltmak için kullanılır ve martingale işlemlere girmek için kullanılır.





ÖNERİLEN AYARLAR

Önerilen Zaman Dilimi ayarlarınıza bağlıdır, ancak uygun ayarlarla M5, M15 ve diğer tüm zaman dilimlerini kullanabilirsiniz. Uzman EURUSD, GBPUSD, AUDUSD ve USDCAD'de, ayrıca uygun ayarlarla diğerlerinde de çalışabilir.

Her zaman bir Ecn brokeri önerilir

Her zaman düşük gecikmeli bir vps önerilir.

En iyi sonuçlar için küçük lot boyutları kullanın.





BU BOTUN DOSYALARI VE DİĞER BOTLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE SATIN ALINMASI İLE İLGİLİ KONULARDA BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYİN.



