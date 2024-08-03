Wabi Sabi

GİRİŞ

Wabi Sabi, hem düşük hem de yüksek zaman dilimlerinde çalışan bir uzman danışmandır. Daha düşük analiz zaman dilimlerinde bir HFT botu gibi davranır ve daha yüksek analiz zaman dilimlerinde işlem sıklığı önemli ölçüde azalır.

GÖSTERGELER

İşlemlere girmek için iki gösterge kullanır. Bunlar Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Bollinger Bantlarıdır. Hem Bollinger Bantlarının üst hem de alt bantlarındaki fiyat geri çekilmelerini hedefler. Ayrıca büyük fiyat hareketlerinden sonra ve sırasında fiyat geri çekilmelerini hedefler.

PARA YÖNETİMİ

Bu uzmandaki para yönetimi martingale ve korunmaya dayanmaktadır. Korunma, belirli dönemlerdeki düşüşü azaltmak için kullanılır ve martingale işlemlere girmek için kullanılır.

ÖNERİLEN AYARLAR
Önerilen Zaman Dilimi ayarlarınıza bağlıdır, ancak uygun ayarlarla M5, M15 ve diğer tüm zaman dilimlerini kullanabilirsiniz. Uzman EURUSD, GBPUSD, AUDUSD ve USDCAD'de, ayrıca uygun ayarlarla diğerlerinde de çalışabilir.
Her zaman bir Ecn brokeri önerilir
Her zaman düşük gecikmeli bir vps önerilir.
En iyi sonuçlar için küçük lot boyutları kullanın.

BU BOTUN DOSYALARI VE DİĞER BOTLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE SATIN ALINMASI İLE İLGİLİ KONULARDA BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYİN.

Yazarın diğer ürünleri
Subira JPY Trend Trader
Marc Maina Mwangi
Uzman Danışmanlar
SUBIRA TREND TRADER Giriş Aşağıdaki yazılım herhangi bir göstergeye dayanmaz ve işlemlerinizi tamamen otomatikleştirmek için bir araç olarak çalışır. HFT veya herhangi bir riskli strateji kullanmaz. İşlemler istiflenebilir ancak ortaya çıkan risk minimumdur. Bu araç, fiyat hareketi ve mum çubuklarını kullanarak USD JPY ticareti yapma deneyimimin bir birikimidir. Desen tespiti, makineler için insanlar için olduğu kadar basit değildir ve uzmanın bunu etkili bir şekilde yapmasını sağlamak için ö
Price Action Breakout Scanner
Marc Maina Mwangi
Yardımcı programlar
ÇOKLU ZAMAN ARALIĞI PARÇALANMASI TARAYICI Bu araç, birden fazla zaman aralığında kırılma bölgelerini çizmek için mum çubuğu desenlerinin analizini uygular. İşlem yaparken daha büyük resmi görebilmek önemlidir. Bu güçlü araçtan gelen sinyalleri gerçek zamanlı olarak birden fazla zaman aralığında görüntüleyebilmek, yalnızca analizde tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mevcut piyasa koşullarının temel göstergeleridir ve bir yatırımcının piyasanın ne zaman trendde veya aralıkta olduğunu belir
Filtrele:
josh.trader
25
josh.trader 2025.09.16 00:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.05 02:58 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

reybroly17
14
reybroly17 2025.06.26 02:05 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Sn0wRa1nX
15
Sn0wRa1nX 2025.02.27 09:19 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

floworld
106
floworld 2024.09.06 16:33 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Marc Maina Mwangi
2878
Geliştiriciden yanıt Marc Maina Mwangi 2024.09.09 15:00
Thank you for your feedback. I will work on improving these in the next update. I was thinking of setting a limit on how long trades can be open. Or yet make it a user input considering how much it could change the strategies results. Your criticism is valued. Hopefully you will weigh in after the update too.
bgs_ 95810
98
bgs_ 95810 2024.08.12 03:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt