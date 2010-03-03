Subira JPY Trend Trader

SUBIRA TREND TRADER

Introduzione

Il seguente software non si basa su alcun indicatore e funziona come uno strumento per automatizzare completamente il tuo trading. Non utilizza HFT o strategie rischiose. Le negoziazioni possono essere impilate ma il rischio risultante è minimo. Questo strumento è un cumulo della mia esperienza di trading USD JPY utilizzando price action e candele. Il rilevamento dei pattern non è semplice per le macchine come lo è per gli umani e sono stati utilizzati algoritmi personalizzati per consentire all'esperto di farlo in modo efficace.

Una volta stabilita la tendenza attuale, l'algoritmo cercherà possibili voci di inversione

Gestione del denaro

Con questo esperto, più basso è il timeframe, più frequentemente verranno piazzate le negoziazioni. Le negoziazioni hanno uno stop loss finale senza stop loss per massimizzare i profitti mantenendo costante il rischio
L'utente ha anche la possibilità di impostare il posizionamento iniziale dello stop loss e i pip dello stop loss finale.

IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE

1) Il timeframe consigliato dipende dalle tue impostazioni, consiglierei le impostazioni negli screenshot
2) L'esperto è stato progettato per USDJPY.
3) Si consiglia sempre un broker Ecn
4) Si consiglia sempre un VPS a bassa latenza.
5) Per ottenere i migliori risultati, utilizzare lotti di piccole dimensioni

AVVERTENZA SUI RISCHI

Siate sempre consapevoli dei rischi che state correndo quando partecipate a mercati con leva finanziaria. Nessuna strategia funziona al 100% delle volte e ci si devono aspettare dei drawdown. Dal back test, il drawdown massimo in un periodo di 4 anni è stato dell'8%.

Non esitate a contattarmi tramite messaggi.
Wabi Sabi
Marc Maina Mwangi
Experts
INTRODUZIONE Wabi Sabi è un consulente esperto che lavora sia su intervalli di tempo bassi che alti. Su intervalli di tempo di analisi inferiori si comporta come un bot HFT e su intervalli di tempo di analisi superiori la sua frequenza di trading si riduce significativamente. INDICATORI Utilizza due indicatori per entrare nelle negoziazioni. Questi sono l'indice di forza relativa (RSI) e le bande di Bollinger. Mira ai ritiri dei prezzi sia all'interno delle bande superiori che inferiori dell
Price Action Breakout Scanner
Marc Maina Mwangi
Utilità
SCANNER MULTI TIMEFRAME BREAK OUT Questo strumento implementa l'analisi dei pattern candlestick per tracciare le zone di breakout su più timeframe. È fondamentale essere in grado di vedere il quadro generale quando si fa trading. Essere in grado di visualizzare i segnali da questo potente in tempo reale su più timeframe non solo fa risparmiare nell'analisi, ma è anche un indicatore chiave delle attuali condizioni di mercato e può aiutare un trader a identificare quando il mercato è in trend o i
