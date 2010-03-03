Subira JPY Trend Trader

SUBIRA TREND TRADER





Introduzione





Il seguente software non si basa su alcun indicatore e funziona come uno strumento per automatizzare completamente il tuo trading. Non utilizza HFT o strategie rischiose. Le negoziazioni possono essere impilate ma il rischio risultante è minimo. Questo strumento è un cumulo della mia esperienza di trading USD JPY utilizzando price action e candele. Il rilevamento dei pattern non è semplice per le macchine come lo è per gli umani e sono stati utilizzati algoritmi personalizzati per consentire all'esperto di farlo in modo efficace.





Una volta stabilita la tendenza attuale, l'algoritmo cercherà possibili voci di inversione





Gestione del denaro





Con questo esperto, più basso è il timeframe, più frequentemente verranno piazzate le negoziazioni. Le negoziazioni hanno uno stop loss finale senza stop loss per massimizzare i profitti mantenendo costante il rischio

L'utente ha anche la possibilità di impostare il posizionamento iniziale dello stop loss e i pip dello stop loss finale.





IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE





1) Il timeframe consigliato dipende dalle tue impostazioni, consiglierei le impostazioni negli screenshot

2) L'esperto è stato progettato per USDJPY.

3) Si consiglia sempre un broker Ecn

4) Si consiglia sempre un VPS a bassa latenza.

5) Per ottenere i migliori risultati, utilizzare lotti di piccole dimensioni





AVVERTENZA SUI RISCHI





Siate sempre consapevoli dei rischi che state correndo quando partecipate a mercati con leva finanziaria. Nessuna strategia funziona al 100% delle volte e ci si devono aspettare dei drawdown. Dal back test, il drawdown massimo in un periodo di 4 anni è stato dell'8%.





