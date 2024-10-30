Subira JPY Trend Trader

SUBIRA TREND TRADER





Introduction





Le logiciel suivant ne s'appuie sur aucun indicateur et fonctionne comme un outil pour automatiser entièrement votre trading. Il n'utilise pas non plus de HFT ni de stratégies risquées. Les transactions peuvent être empilées, mais le risque qui en résulte est minime. Cet outil est une accumulation de mon expérience de trading USD JPY en utilisant l'action des prix et des chandeliers. La détection de modèles n'est pas aussi simple pour les machines que pour les humains et des algorithmes personnalisés ont été utilisés pour permettre à l'expert de le faire efficacement.





Une fois la tendance actuelle établie, l'algorithme recherchera d'éventuelles entrées d'inversion





Gestion de l'argent





Avec cet expert, plus le délai est court, plus les transactions seront placées fréquemment. Les transactions ont un stop suiveur sans stop loss pour maximiser les profits tout en gardant le risque constant





L'utilisateur a également la possibilité de définir le placement initial du stop loss et les pips du stop loss suiveur.





PARAMÈTRES RECOMMANDÉS





1) Le délai recommandé dépend de vos paramètres, je recommanderais les paramètres dans les captures d'écran

2) L'Expert a été conçu pour l'USDJPY.

3) Un courtier ECN est toujours recommandé

4) Un VPS à faible latence est toujours recommandé.

5) Utilisez des lots de petite taille pour de meilleurs résultats





AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES





Soyez toujours conscient des risques que vous prenez lorsque vous participez à des marchés à effet de levier. Aucune stratégie ne fonctionne à 100 % du temps et des baisses doivent être attendues. D'après les tests rétrospectifs, le drawdown maximum sur une période de 4 ans était de 8 %.





N'hésitez pas à me contacter par messages.