Gold Energy MT5

4.25

XAUUSD(GOLD) döviz çifti için etkili bir gün içi ticaret aracı olan GoldEnergy Advisor'a hoş geldiniz. Ekibimiz tarafından geliştirilen genel hesaplar, kendi kendini finanse eden hesaplar ve kendi kendini yöneten işletmeler için uygundur.

See all Performance here:  https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller

Danışmanlar Avrupa oturumunun başlangıcından Amerika oturumunun sonuna kadar çalışırlar. Gece boyunca pozisyon tutmayın

GoldEnergy, ADX ve tescilli "Mum" göstergesi dahil olmak üzere çeşitli teknik göstergeler kullanır. Ayrıca ticaret sinyalleri oluşturmak için şamdan desenlerini kullanır. Günde 8 defaya kadar işlem yapabilirsiniz ancak aynı anda yalnızca bir pozisyon açabilirsiniz.

Altın, açıklanan verilere güçlü tepki verdiği için sistem haber günlerinde daha aktif işlem yaparak EA'nın bu günlerde daha fazla işlem başlatmasına olanak tanıyor. Bu sistem değişken durumlar ve haber günleri için uygundur.

GoldEnergy, önceki işlemleriniz kaybedilmişse işlem pozisyonunuzu iyileştirmek için bir kurtarma işlevi kullanır. Geri yükleme özelliği olmadan (yorumlar bölümünde test edilmiştir) sistem oldukça kararlıdır, dolayısıyla geri yükleme özelliğini kullanıp kullanmamayı seçebilirsiniz. Seçim sizin. Ancak şu ana kadarki kazanma oranı %87'nin üzerinde olduğu için geri dönüş özelliğinin performansı artırmak için kullanılması çok muhtemel. Müşteriler, <Kayıptan sonra parti ekle>=1,0 girerek kurtarma işlevini kaldırarak aynı partiyi test edebilirler.

altın enerji   Hem profesyonel kullanıcılar hem de sıradan yatırımcılar için uygundur. Sistem sorunu hızla çözer ve kredi hesabınızda işlem yapmaya devam etmenize olanak tanır. Bu danışman bir HFT robotu değildir ve aşırı işlem hacmi kurallarını ihlal etmez, dolayısıyla herhangi bir profesyonel firma tarafından kullanılabilir (XAU spreadlerinin düzenli olarak sunulması şartıyla). Aslında bu, tüm yatırımcılar için evrensel bir çözümdür. Küçük yatırımcılar için hesaplar 50$'dan başlayan fiyatlarla mevcuttur.

Sistem, ana giriş göstergesi olarak mum grafiklerini kullanır ve üç mekanik gösterge (ADX/MA200/Candleback) ekler. Altın momentuma dayanır ve bu sistem hacim ve momentumdaki büyük hareketleri takip etmede etkilidir. Sistem, giriş mumunun boyutunu önceden belirler ve bu koşul karşılandığında işlem açılır ve Zararı Durdur ve Kar Al ayarları hemen yapılır. Zararları durdurmanın kullanımı ticarette özellikle önemlidir çünkü kısa vadeli ticaret üzerinde dramatik bir olumsuz etkiye sahip olabilir ve zararı durdurma korumasının olmaması yatırımcılara önemli riskler verebilir. Bu yaklaşım herkes için doğru olmayabilir ancak işletmenizin uzun vadeli başarısı için önemlidir.

Fiyat hareket mekanizmalarını kullanarak alım satım yapmak, yatırımcılara standart göstergeleri kullanarak alım satım yapmaktan tamamen farklı bir bakış açısı sunar. Piyasada herhangi bir hareket ya da ivme olmadığında sistem devre dışı kalarak yüksek kar marjları sağlanır ve hileli işlemlerin girişi engellenir. Bu mantık uzun vadeli başarıya katkıda bulunur.

altın enerji   Altın piyasasına doğrudan erişimi ve düşük spread ve kayma ortamıyla ECN veya RAW akışları için ideal bir komisyoncudur.

altın enerji   GOLD enstrümanları uygun fiyatlıdır ve tüm iyi brokerlar gibi PROP uyumludur.

Stratejinin kısa açıklaması:

  • İşlem aracı: altın
  • Minimum depozito: 50$.
  • Zaman aralığı: yalnızca 1 dakika.
  • Broker teklifi: GOLD çifti için uygun koşullara sahip düzenli bir broker.
  • Hesap türü: Komisyonlu düşük spreadler. (Parlak/Lazer/ECN)
  • önemli:   Fark ne kadar küçük olursa o kadar iyidir. Hedef spread yaklaşık 10 senttir.   (Örnek: 2043,50/2043,60)
  • Hesap türü: RAW/ECN
İşlem ayrıntıları:
  • Ayda yaklaşık 25 işlem gerçekleşmektedir.
  • Giriş: 1 dakikalık mum yeni bir çubuk açar.
  • Çıkış: Son zararı veya karı durdurduktan sonra çıkın.
  • Her ticaretin bir zararı durdurma vardır
  • EUR ve ABD seansları için günlük işlem penceresi
  • Günlük devretme veya gecelik işlem yoktur.
  • İyi bir VPS öneririm
  • Özelleştirme kolaydır. Tek yapmanız gereken düzeni ve (gerekirse GMT saatini) değiştirmek.
  • Geriye dönük test ve gerekli tüm kurulum dosyalarını yorumlarda ve ekran görüntülerinde bulabilirsiniz.

Golden 1 Minute'un MT5 sürümünü denemek için standart kurulumu 1K'dan büyük bir hesapla çalıştırın.

Brokerınızın GMT+3 kullanıp kullanmadığını kontrol edin. Aksi halde zaman penceresini ayarlayın.






İncelemeler 4
Fedgie Aguto
56
Fedgie Aguto 2025.01.30 00:17 
 

GoldEnergy is such a strong EA. I was always looking for a good gold system but so many martingales. I like GoldEnergy so much better because it doesn't blow my account with a stop loss on each trade. Sometimes it takes some days to make a trade but I don't mind waiting for a good signal. I also use it on ftmo account for good profit on prop funded accounts.

Darryl Palma
74
Darryl Palma 2024.12.18 12:40 
 

Gold Energy is a fantastic EA, its accurate and highly profitable. I use on prop accounts and normal accounts, it's been stellar on both. Greg support is 1st class and lets me get the best from the EA. I hope to start it on the Nasdaq soon, as per author recommendation. It doesn't disappoint!

Yukihiro Yasuda
235
Yukihiro Yasuda 2025.01.17 16:26 
 

I have been using the GoldEnergy EA for some time now, but there are several reasons why I cannot give it a higher rating at the moment: Performance does not match expectations: The publicly shared signal shows excellent results, but I have not been able to achieve the same performance in my own environment. Lack of clear guidance: The recommended settings lack consistency with each update, making it difficult to determine which settings are best suited for specific scenarios. Moreover, the appropriate time frame to use is not clearly specified, which affects reproducibility. Frequent updates: While frequent updates indicate active development, each update requires users to adapt to new settings or changes, which can be inconvenient. Opacity of signal settings: Detailed information about the exact settings or environment used in the developer's signals is lacking, making it challenging to replicate the same results. I appreciate the developer's support and prompt response to issues, but clearer documentation and guidance would significantly improve the user experience. If these points are addressed, this EA has the potential to receive a much higher rating.

Ash77SWE
65
Ash77SWE 2025.04.22 16:37 
 

At the moment this EA produces more losses than wins. It is not profitable.

Alno Markets Ltd
5164
Geliştiriciden yanıt Gregory Hay 2025.05.28 11:06
This EA takes occassional loss. If you not want loss buy grid, then you have catastrophic loss. SL is to PROTECT balance long term.
Fedgie Aguto
56
Fedgie Aguto 2025.01.30 00:17 
 

GoldEnergy is such a strong EA. I was always looking for a good gold system but so many martingales. I like GoldEnergy so much better because it doesn't blow my account with a stop loss on each trade. Sometimes it takes some days to make a trade but I don't mind waiting for a good signal. I also use it on ftmo account for good profit on prop funded accounts.

Alno Markets Ltd
5164
Geliştiriciden yanıt Gregory Hay 2025.02.02 14:58
Thanks fedgie glad you like it 😊
Yukihiro Yasuda
235
Yukihiro Yasuda 2025.01.17 16:26 
 

I have been using the GoldEnergy EA for some time now, but there are several reasons why I cannot give it a higher rating at the moment: Performance does not match expectations: The publicly shared signal shows excellent results, but I have not been able to achieve the same performance in my own environment. Lack of clear guidance: The recommended settings lack consistency with each update, making it difficult to determine which settings are best suited for specific scenarios. Moreover, the appropriate time frame to use is not clearly specified, which affects reproducibility. Frequent updates: While frequent updates indicate active development, each update requires users to adapt to new settings or changes, which can be inconvenient. Opacity of signal settings: Detailed information about the exact settings or environment used in the developer's signals is lacking, making it challenging to replicate the same results. I appreciate the developer's support and prompt response to issues, but clearer documentation and guidance would significantly improve the user experience. If these points are addressed, this EA has the potential to receive a much higher rating.

Alno Markets Ltd
5164
Geliştiriciden yanıt Gregory Hay 2025.01.21 07:26
Hi yukihiro
Noted. I am releasing new userguide this week.
I will send to you ASAP.
Unfortunately updates are necessary part of software redevelopment and sustainability but updates now will be less as ea matures.
Darryl Palma
74
Darryl Palma 2024.12.18 12:40 
 

Gold Energy is a fantastic EA, its accurate and highly profitable. I use on prop accounts and normal accounts, it's been stellar on both. Greg support is 1st class and lets me get the best from the EA. I hope to start it on the Nasdaq soon, as per author recommendation. It doesn't disappoint!

Alno Markets Ltd
5164
Geliştiriciden yanıt Gregory Hay 2025.01.05 19:16
Thanks Darryl! Anything you need hit me up!
İncelemeye yanıt