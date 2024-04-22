Gold Energy MT5

XAUUSD(GOLD) döviz çifti için etkili bir gün içi ticaret aracı olan GoldEnergy Advisor'a hoş geldiniz. Ekibimiz tarafından geliştirilen genel hesaplar, kendi kendini finanse eden hesaplar ve kendi kendini yöneten işletmeler için uygundur.

See all Performance here: https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller

Danışmanlar Avrupa oturumunun başlangıcından Amerika oturumunun sonuna kadar çalışırlar. Gece boyunca pozisyon tutmayın

GoldEnergy, ADX ve tescilli "Mum" göstergesi dahil olmak üzere çeşitli teknik göstergeler kullanır. Ayrıca ticaret sinyalleri oluşturmak için şamdan desenlerini kullanır. Günde 8 defaya kadar işlem yapabilirsiniz ancak aynı anda yalnızca bir pozisyon açabilirsiniz.

Altın, açıklanan verilere güçlü tepki verdiği için sistem haber günlerinde daha aktif işlem yaparak EA'nın bu günlerde daha fazla işlem başlatmasına olanak tanıyor. Bu sistem değişken durumlar ve haber günleri için uygundur.

GoldEnergy, önceki işlemleriniz kaybedilmişse işlem pozisyonunuzu iyileştirmek için bir kurtarma işlevi kullanır. Geri yükleme özelliği olmadan (yorumlar bölümünde test edilmiştir) sistem oldukça kararlıdır, dolayısıyla geri yükleme özelliğini kullanıp kullanmamayı seçebilirsiniz. Seçim sizin. Ancak şu ana kadarki kazanma oranı %87'nin üzerinde olduğu için geri dönüş özelliğinin performansı artırmak için kullanılması çok muhtemel. Müşteriler, <Kayıptan sonra parti ekle>=1,0 girerek kurtarma işlevini kaldırarak aynı partiyi test edebilirler.

altın enerji Hem profesyonel kullanıcılar hem de sıradan yatırımcılar için uygundur. Sistem sorunu hızla çözer ve kredi hesabınızda işlem yapmaya devam etmenize olanak tanır. Bu danışman bir HFT robotu değildir ve aşırı işlem hacmi kurallarını ihlal etmez, dolayısıyla herhangi bir profesyonel firma tarafından kullanılabilir (XAU spreadlerinin düzenli olarak sunulması şartıyla). Aslında bu, tüm yatırımcılar için evrensel bir çözümdür. Küçük yatırımcılar için hesaplar 50$'dan başlayan fiyatlarla mevcuttur.

Sistem, ana giriş göstergesi olarak mum grafiklerini kullanır ve üç mekanik gösterge (ADX/MA200/Candleback) ekler. Altın momentuma dayanır ve bu sistem hacim ve momentumdaki büyük hareketleri takip etmede etkilidir. Sistem, giriş mumunun boyutunu önceden belirler ve bu koşul karşılandığında işlem açılır ve Zararı Durdur ve Kar Al ayarları hemen yapılır. Zararları durdurmanın kullanımı ticarette özellikle önemlidir çünkü kısa vadeli ticaret üzerinde dramatik bir olumsuz etkiye sahip olabilir ve zararı durdurma korumasının olmaması yatırımcılara önemli riskler verebilir. Bu yaklaşım herkes için doğru olmayabilir ancak işletmenizin uzun vadeli başarısı için önemlidir.

Fiyat hareket mekanizmalarını kullanarak alım satım yapmak, yatırımcılara standart göstergeleri kullanarak alım satım yapmaktan tamamen farklı bir bakış açısı sunar. Piyasada herhangi bir hareket ya da ivme olmadığında sistem devre dışı kalarak yüksek kar marjları sağlanır ve hileli işlemlerin girişi engellenir. Bu mantık uzun vadeli başarıya katkıda bulunur.

altın enerji Altın piyasasına doğrudan erişimi ve düşük spread ve kayma ortamıyla ECN veya RAW akışları için ideal bir komisyoncudur.

altın enerji GOLD enstrümanları uygun fiyatlıdır ve tüm iyi brokerlar gibi PROP uyumludur.

İşlem aracı: altın

Minimum depozito: 50$.

Zaman aralığı: yalnızca 1 dakika.

Broker teklifi: GOLD çifti için uygun koşullara sahip düzenli bir broker.

Hesap türü: Komisyonlu düşük spreadler. (Parlak/Lazer/ECN)

önemli: Fark ne kadar küçük olursa o kadar iyidir. Hedef spread yaklaşık 10 senttir. (Örnek: 2043,50/2043,60)

Fark ne kadar küçük olursa o kadar iyidir. Hedef spread yaklaşık 10 senttir. Hesap türü: RAW/ECN



Ayda yaklaşık 25 işlem gerçekleşmektedir.

Giriş: 1 dakikalık mum yeni bir çubuk açar.

Çıkış: Son zararı veya karı durdurduktan sonra çıkın.

Her ticaretin bir zararı durdurma vardır

EUR ve ABD seansları için günlük işlem penceresi

Günlük devretme veya gecelik işlem yoktur.

İyi bir VPS öneririm

Özelleştirme kolaydır. Tek yapmanız gereken düzeni ve (gerekirse GMT saatini) değiştirmek.

Geriye dönük test ve gerekli tüm kurulum dosyalarını yorumlarda ve ekran görüntülerinde bulabilirsiniz.

Golden 1 Minute'un MT5 sürümünü denemek için standart kurulumu 1K'dan büyük bir hesapla çalıştırın.

