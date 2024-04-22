Gold Energy MT5

4.25

Benvenuto in GoldEnergy Advisor, un efficace strumento di trading intraday per la coppia di valute XAUUSD(GOLD). Sviluppato dal nostro team, è adatto per conti generali, conti autofinanziati e attività di autoamministrazione.

See all Performance here:  https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller

I consulenti lavorano dall’inizio della sessione europea fino alla fine della sessione americana. Non mantenere posizioni durante la notte

GoldEnergy utilizza una varietà di indicatori tecnici, tra cui ADX e l'indicatore proprietario “Candlestick”. Utilizza anche modelli di candele per generare segnali di trading. Puoi fare trading fino a 8 volte al giorno, ma puoi aprire solo una posizione alla volta.

Poiché l'oro reagisce fortemente al rilascio dei dati, il sistema viene scambiato più attivamente nei giorni delle notizie, consentendo a EA di avviare più operazioni in questi giorni. Questo sistema è adatto a situazioni volatili e giorni di notizie.

GoldEnergy utilizza una funzione di recupero per migliorare la tua posizione di trading se le tue operazioni precedenti sono andate perse. Senza la funzionalità di ripristino (testata nella sezione commenti) il sistema è molto stabile quindi puoi scegliere se utilizzare o meno la funzionalità di ripristino. La scelta è tua. Tuttavia, poiché la percentuale di vincita ad oggi è superiore all’87%, è molto probabile che la funzionalità di restituzione venga utilizzata per migliorare le prestazioni. I clienti possono testare lo stesso batch rimuovendo la funzionalità di ripristino inserendo <Aggiungi batch dopo la perdita>=1.0.

energia dorata   Adatto sia per utenti professionali che per commercianti occasionali. Il sistema risolve rapidamente il problema e ti consente di continuare a effettuare transazioni sul tuo conto di credito. Questo consulente non è un robot HFT e non viola le regole sul volume di scambi eccessivi, quindi può essere utilizzato da qualsiasi azienda professionale (a condizione che gli spread XAU siano offerti regolarmente). In realtà, questa è una soluzione universale per tutti i trader. Per i piccoli trader, i conti sono disponibili a partire da 50$.

Il sistema utilizza grafici a candela come indicatore di ingresso principale e aggiunge tre indicatori meccanici (ADX/MA200/Candleback). L'oro fa affidamento sullo slancio e questo sistema è efficace nel tracciare grandi movimenti di volume e slancio. Il sistema predetermina la dimensione della candela di entrata e, quando questa condizione viene soddisfatta, l'operazione viene aperta e vengono immediatamente impostati Stop Loss e Take Profit. L'uso degli stop loss è particolarmente importante nel trading in quanto possono avere un impatto negativo drammatico sul trading a breve termine e la mancanza di protezione dagli stop loss può esporre i trader a rischi significativi. Questo approccio potrebbe non essere adatto a tutti, ma è importante per il successo a lungo termine della tua attività.

Il trading utilizzando meccanismi di azione dei prezzi offre ai trader una prospettiva completamente diversa rispetto al trading utilizzando indicatori standard. Quando non c’è movimento o slancio nel mercato, il sistema rimane inattivo, garantendo elevati margini di profitto e impedendo l’ingresso di transazioni fraudolente. Questa logica si presta al successo a lungo termine.

energia dorata   È un broker ideale per flussi ECN o RAW con accesso diretto al mercato dell'oro e un ambiente con spread e slippage bassi.

energia dorata   Gli strumenti GOLD sono convenienti e, come tutti i buoni broker, molto compatibili con PROP.

Breve descrizione della strategia:

  • Mezzo di transazione: oro
  • Deposito minimo: $50.
  • Intervallo di tempo: solo 1 minuto.
  • Offerta del broker: un broker regolare con condizioni favorevoli per la coppia ORO.
  • Tipo di conto: Spread bassi con commissioni. (Lucido/Laser/ECN)
  • importante:   Più piccola è la differenza, meglio è. Lo spread target è di circa 10 centesimi.   (Esempio: 2043.50/2043.60)
  • Tipo di account: RAW/ECN
Specifiche della transazione:
  • Si verificano circa 25 transazioni al mese.
  • Ingresso: la candela da 1 minuto apre una nuova barra.
  • Esci: esci dopo aver effettuato un trailing stop loss o un profitto.
  • Ogni operazione ha uno stop loss
  • Finestra di trading giornaliera per le sessioni EUR e USA
  • Non sono previsti rollover giornalieri o operazioni overnight.
  • Ti consiglio un buon VPS
  • La personalizzazione è facile. Tutto quello che devi fare è cambiare il layout e (se necessario, l'orologio GMT).
  • Il backtest e tutti i file di installazione richiesti possono essere trovati nei commenti e negli screenshot.

Per provare la versione MT5 di Golden 1 Minute, esegui la configurazione standard con un account più grande di 1K.

Controlla se il tuo broker utilizza GMT+3. Altrimenti, regola la finestra temporale.


Recensioni 4
Fedgie Aguto
56
Fedgie Aguto 2025.01.30 00:17 
 

GoldEnergy is such a strong EA. I was always looking for a good gold system but so many martingales. I like GoldEnergy so much better because it doesn't blow my account with a stop loss on each trade. Sometimes it takes some days to make a trade but I don't mind waiting for a good signal. I also use it on ftmo account for good profit on prop funded accounts.

Darryl Palma
74
Darryl Palma 2024.12.18 12:40 
 

Gold Energy is a fantastic EA, its accurate and highly profitable. I use on prop accounts and normal accounts, it's been stellar on both. Greg support is 1st class and lets me get the best from the EA. I hope to start it on the Nasdaq soon, as per author recommendation. It doesn't disappoint!

Yukihiro Yasuda
235
Yukihiro Yasuda 2025.01.17 16:26 
 

I have been using the GoldEnergy EA for some time now, but there are several reasons why I cannot give it a higher rating at the moment: Performance does not match expectations: The publicly shared signal shows excellent results, but I have not been able to achieve the same performance in my own environment. Lack of clear guidance: The recommended settings lack consistency with each update, making it difficult to determine which settings are best suited for specific scenarios. Moreover, the appropriate time frame to use is not clearly specified, which affects reproducibility. Frequent updates: While frequent updates indicate active development, each update requires users to adapt to new settings or changes, which can be inconvenient. Opacity of signal settings: Detailed information about the exact settings or environment used in the developer's signals is lacking, making it challenging to replicate the same results. I appreciate the developer's support and prompt response to issues, but clearer documentation and guidance would significantly improve the user experience. If these points are addressed, this EA has the potential to receive a much higher rating.

