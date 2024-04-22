Gold Energy MT5

Bienvenue sur GoldEnergy Advisor, un outil de trading intrajournalier efficace pour la paire de devises XAUUSD (GOLD). Développé par notre équipe, il convient aux comptes généraux, aux comptes autofinancés et aux tâches auto-administratives.

Les conseillers travaillent du début de la session européenne jusqu’à la fin de la session américaine. Ne conservez pas de positions du jour au lendemain

GoldEnergy utilise une variété d'indicateurs techniques, notamment ADX et l'indicateur propriétaire « Candlestick ». Il utilise également des modèles de chandeliers pour générer des signaux de trading. Vous pouvez négocier jusqu'à 8 fois par jour, mais vous ne pouvez ouvrir qu'une seule position à la fois.

Étant donné que l'or réagit fortement aux publications de données, le système négocie plus activement les jours d'information, permettant à EA d'initier davantage de transactions ces jours-là. Ce système est adapté aux situations volatiles et aux jours d’actualité.

GoldEnergy utilise une fonction de récupération pour améliorer votre position commerciale si vos transactions précédentes ont été perdues. Sans la fonction de restauration (testée dans la section commentaires), le système est très stable, vous pouvez donc choisir si vous souhaitez ou non utiliser la fonction de restauration. Le choix vous appartient. Cependant, comme le taux de victoire à ce jour est supérieur à 87 %, il est fort probable que la fonction de retour soit utilisée pour améliorer les performances. Les clients peuvent tester le même lot en supprimant la fonctionnalité de récupération en entrant <Ajouter un lot après perte>=1.0.

énergie dorée   Convient aussi bien aux utilisateurs professionnels qu'aux commerçants occasionnels. Le système résout le problème rapidement et vous permet de continuer les transactions sur votre compte de crédit. Ce conseiller n'est pas un robot HFT et ne viole pas les règles de volume de transactions excessif, il peut donc être utilisé par n'importe quelle société professionnelle (à condition que des spreads XAU soient proposés régulièrement). En fait, il s’agit d’une solution universelle pour tous les commerçants. Pour les petits commerçants, les comptes sont disponibles à partir de 50 $.

Le système utilise des graphiques en chandeliers comme indicateur d'entrée principal et ajoute trois indicateurs mécaniques (ADX/MA200/Candleback). L'or s'appuie sur l'élan et ce système est efficace pour suivre les mouvements de volume et d'élan importants. Le système prédétermine la taille de la bougie d'entrée, et lorsque cette condition est remplie, la transaction est ouverte et le Stop Loss et le Take Profit sont immédiatement définis. L'utilisation de stop loss est particulièrement importante dans le trading car ils peuvent avoir un impact négatif considérable sur le trading à court terme et le manque de protection stop loss peut exposer les traders à des risques importants. Cette approche ne convient peut-être pas à tout le monde, mais elle est importante pour le succès à long terme de votre entreprise.

Le trading à l'aide de mécanismes d'action des prix donne aux traders une perspective complètement différente de celui du trading à l'aide d'indicateurs standards. Lorsqu’il n’y a aucun mouvement ou élan sur le marché, le système reste inactif, garantissant des marges bénéficiaires élevées et empêchant l’entrée de transactions frauduleuses. Cette logique se prête au succès à long terme.

énergie dorée   C'est un courtier idéal pour les flux ECN ou RAW avec un accès direct au marché de l'or et un environnement de faible spread et slippage.

énergie dorée   Les outils GOLD sont abordables et, comme tous les bons courtiers, très compatibles avec PROP.

Brève description de la stratégie :

  • Moyen de transaction : Or
  • Dépôt minimum : 50 $.
  • Intervalle de temps : seulement 1 minute.
  • Offre de courtier : Un courtier régulier avec des conditions avantageuses pour la paire OR.
  • Type de compte : Faibles spreads avec commissions. (Brillant/Laser/ECN)
  • important:   Plus la différence est petite, mieux c'est. Le spread cible est d'environ 10 cents.   (Exemple : 2043,50/2043,60)
  • Type de compte : RAW/ECN
Spécifications des transactions :
  • Environ 25 transactions ont lieu par mois.
  • Entrée : 1 minute de bougie ouvre un nouveau bar.
  • Sortie : sortiez après avoir pris un stop loss ou un profit.
  • Chaque transaction a un stop loss
  • Fenêtre de trading quotidienne pour les sessions EUR et US
  • Il n’y a pas de roulements quotidiens ni d’opérations de nuit.
  • Je recommande un bon VPS
  • La personnalisation est facile. Il vous suffit de modifier la mise en page et (si nécessaire, l'horloge GMT).
  • Les backtests et tous les fichiers d'installation requis peuvent être trouvés dans les commentaires et les captures d'écran.

Pour essayer la version MT5 de Golden 1 Minute, exécutez la configuration standard avec un compte supérieur à 1K.

Vérifiez si votre courtier utilise GMT+3. Sinon, ajustez la fenêtre horaire.






Ash77SWE
65
Ash77SWE 2025.04.22 16:37 
 

At the moment this EA produces more losses than wins. It is not profitable.

Alno Markets Ltd
5164
Réponse du développeur Gregory Hay 2025.05.28 11:06
This EA takes occassional loss. If you not want loss buy grid, then you have catastrophic loss. SL is to PROTECT balance long term.
Fedgie Aguto
56
Fedgie Aguto 2025.01.30 00:17 
 

GoldEnergy is such a strong EA. I was always looking for a good gold system but so many martingales. I like GoldEnergy so much better because it doesn't blow my account with a stop loss on each trade. Sometimes it takes some days to make a trade but I don't mind waiting for a good signal. I also use it on ftmo account for good profit on prop funded accounts.

Alno Markets Ltd
5164
Réponse du développeur Gregory Hay 2025.02.02 14:58
Thanks fedgie glad you like it 😊
Yukihiro Yasuda
235
Yukihiro Yasuda 2025.01.17 16:26 
 

I have been using the GoldEnergy EA for some time now, but there are several reasons why I cannot give it a higher rating at the moment: Performance does not match expectations: The publicly shared signal shows excellent results, but I have not been able to achieve the same performance in my own environment. Lack of clear guidance: The recommended settings lack consistency with each update, making it difficult to determine which settings are best suited for specific scenarios. Moreover, the appropriate time frame to use is not clearly specified, which affects reproducibility. Frequent updates: While frequent updates indicate active development, each update requires users to adapt to new settings or changes, which can be inconvenient. Opacity of signal settings: Detailed information about the exact settings or environment used in the developer's signals is lacking, making it challenging to replicate the same results. I appreciate the developer's support and prompt response to issues, but clearer documentation and guidance would significantly improve the user experience. If these points are addressed, this EA has the potential to receive a much higher rating.

Alno Markets Ltd
5164
Réponse du développeur Gregory Hay 2025.01.21 07:26
Hi yukihiro
Noted. I am releasing new userguide this week.
I will send to you ASAP.
Unfortunately updates are necessary part of software redevelopment and sustainability but updates now will be less as ea matures.
Darryl Palma
74
Darryl Palma 2024.12.18 12:40 
 

Gold Energy is a fantastic EA, its accurate and highly profitable. I use on prop accounts and normal accounts, it's been stellar on both. Greg support is 1st class and lets me get the best from the EA. I hope to start it on the Nasdaq soon, as per author recommendation. It doesn't disappoint!

Alno Markets Ltd
5164
Réponse du développeur Gregory Hay 2025.01.05 19:16
Thanks Darryl! Anything you need hit me up!
