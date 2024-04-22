Gold Energy MT5

Bienvenue sur GoldEnergy Advisor, un outil de trading intrajournalier efficace pour la paire de devises XAUUSD (GOLD). Développé par notre équipe, il convient aux comptes généraux, aux comptes autofinancés et aux tâches auto-administratives.

Les conseillers travaillent du début de la session européenne jusqu’à la fin de la session américaine. Ne conservez pas de positions du jour au lendemain

GoldEnergy utilise une variété d'indicateurs techniques, notamment ADX et l'indicateur propriétaire « Candlestick ». Il utilise également des modèles de chandeliers pour générer des signaux de trading. Vous pouvez négocier jusqu'à 8 fois par jour, mais vous ne pouvez ouvrir qu'une seule position à la fois.

Étant donné que l'or réagit fortement aux publications de données, le système négocie plus activement les jours d'information, permettant à EA d'initier davantage de transactions ces jours-là. Ce système est adapté aux situations volatiles et aux jours d’actualité.

GoldEnergy utilise une fonction de récupération pour améliorer votre position commerciale si vos transactions précédentes ont été perdues. Sans la fonction de restauration (testée dans la section commentaires), le système est très stable, vous pouvez donc choisir si vous souhaitez ou non utiliser la fonction de restauration. Le choix vous appartient. Cependant, comme le taux de victoire à ce jour est supérieur à 87 %, il est fort probable que la fonction de retour soit utilisée pour améliorer les performances. Les clients peuvent tester le même lot en supprimant la fonctionnalité de récupération en entrant <Ajouter un lot après perte>=1.0.

énergie dorée Convient aussi bien aux utilisateurs professionnels qu'aux commerçants occasionnels. Le système résout le problème rapidement et vous permet de continuer les transactions sur votre compte de crédit. Ce conseiller n'est pas un robot HFT et ne viole pas les règles de volume de transactions excessif, il peut donc être utilisé par n'importe quelle société professionnelle (à condition que des spreads XAU soient proposés régulièrement). En fait, il s’agit d’une solution universelle pour tous les commerçants. Pour les petits commerçants, les comptes sont disponibles à partir de 50 $.

Le système utilise des graphiques en chandeliers comme indicateur d'entrée principal et ajoute trois indicateurs mécaniques (ADX/MA200/Candleback). L'or s'appuie sur l'élan et ce système est efficace pour suivre les mouvements de volume et d'élan importants. Le système prédétermine la taille de la bougie d'entrée, et lorsque cette condition est remplie, la transaction est ouverte et le Stop Loss et le Take Profit sont immédiatement définis. L'utilisation de stop loss est particulièrement importante dans le trading car ils peuvent avoir un impact négatif considérable sur le trading à court terme et le manque de protection stop loss peut exposer les traders à des risques importants. Cette approche ne convient peut-être pas à tout le monde, mais elle est importante pour le succès à long terme de votre entreprise.

Le trading à l'aide de mécanismes d'action des prix donne aux traders une perspective complètement différente de celui du trading à l'aide d'indicateurs standards. Lorsqu’il n’y a aucun mouvement ou élan sur le marché, le système reste inactif, garantissant des marges bénéficiaires élevées et empêchant l’entrée de transactions frauduleuses. Cette logique se prête au succès à long terme.

énergie dorée C'est un courtier idéal pour les flux ECN ou RAW avec un accès direct au marché de l'or et un environnement de faible spread et slippage.

énergie dorée Les outils GOLD sont abordables et, comme tous les bons courtiers, très compatibles avec PROP.

Moyen de transaction : Or

Dépôt minimum : 50 $.

Intervalle de temps : seulement 1 minute.

Offre de courtier : Un courtier régulier avec des conditions avantageuses pour la paire OR.

Type de compte : Faibles spreads avec commissions. (Brillant/Laser/ECN)

important: Plus la différence est petite, mieux c'est. Le spread cible est d'environ 10 cents. (Exemple : 2043,50/2043,60)

Type de compte : RAW/ECN



Environ 25 transactions ont lieu par mois.

Entrée : 1 minute de bougie ouvre un nouveau bar.

Sortie : sortiez après avoir pris un stop loss ou un profit.

Chaque transaction a un stop loss

Fenêtre de trading quotidienne pour les sessions EUR et US

Il n’y a pas de roulements quotidiens ni d’opérations de nuit.

Je recommande un bon VPS

La personnalisation est facile. Il vous suffit de modifier la mise en page et (si nécessaire, l'horloge GMT).

Les backtests et tous les fichiers d'installation requis peuvent être trouvés dans les commentaires et les captures d'écran.

Spécifications des transactions :

Pour essayer la version MT5 de Golden 1 Minute, exécutez la configuration standard avec un compte supérieur à 1K.

Vérifiez si votre courtier utilise GMT+3. Sinon, ajustez la fenêtre horaire.



















