RaysFX Dynamic Cycle Explorer
- Indicatori
- Davide Rappa
- Versione: 2.4
- Aggiornato: 20 febbraio 2024
- Attivazioni: 5
RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE) è un potente indicatore di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 4. Progettato con l’obiettivo di fornire ai trader un vantaggio competitivo, DCE utilizza algoritmi avanzati per identificare e segnalare le opportunità di trading più promettenti.Caratteristiche principali
- Multi-periodo: DCE utilizza sei periodi diversi per calcolare i suoi segnali, offrendo una visione completa del mercato.
- Super Trend Price: DCE può calcolare i segnali basandosi sul prezzo corrente o sul Super Trend Price, permettendo una maggiore flessibilità.
- Alert: DCE offre un sistema di allerta completo, con notifiche push, email e suoni personalizzabili.
- Frecce di segnalazione: Le frecce di segnalazione possono essere personalizzate in base alle tue preferenze, rendendo facile vedere quando e dove entrare nel mercato.
RaysFX DCE è stato sviluppato da un team di esperti di trading con anni di esperienza nei mercati finanziari. La nostra missione è fornire strumenti di trading di alta qualità che aiutano i trader a prendere decisioni informate e a migliorare le loro strategie di trading.
Se stai cercando un indicatore affidabile e potente per migliorare la tua esperienza di trading, RaysFX DCE è la scelta giusta per te.