Super MACD V2

Super MACD es un asesor experto avanzado diseñado para operar en el mercado financiero, centrándose en la estrategia del Moving Average Convergence Divergence (MACD). Este asesor ofrece la posibilidad de personalizar los niveles de Take Profit y Stop Loss en todas las operaciones, brindando así un control preciso sobre la gestión de riesgos y ganancias.


Parámetros recomendados Eur Usd M5

Características destacadas de Super MACD:

  1. Indicador MACD Optimizado: Super MACD utiliza una versión altamente optimizada del indicador MACD para identificar con precisión las tendencias del mercado y generar señales de entrada y salida.

  2. Configuración Flexible: Los usuarios tienen la libertad de ajustar los parámetros según sus preferencias y estrategias comerciales. Desde los períodos del MACD hasta los niveles de sobrecompra/sobreventa, Super MACD se adapta a una variedad de estilos de trading.

  3. Take Profit y Stop Loss Configurables: La capacidad de personalizar los niveles de Take Profit y Stop Loss en cada operación permite a los traders adaptar el asesor a sus propios objetivos de riesgo y recompensa.

  4. Bajo Drawdown en Backtesting: Super MACD ha sido sometido a rigurosas pruebas de backtesting para garantizar un bajo drawdown. Su desempeño histórico demuestra una capacidad sólida para gestionar riesgos y maximizar las ganancias.

  5. Disclaimer de Riesgo: Antes de utilizar Super MACD, se incluye un claro y completo descargo de responsabilidad sobre los riesgos asociados con el trading. Se enfatiza la importancia de comprender los mercados financieros y la posibilidad de pérdida de capital.

Super MACD es ideal para traders que buscan una herramienta automatizada con un enfoque en la gestión de riesgos y la personalización de estrategias. Su diseño avanzado y su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones del mercado lo convierten en una opción poderosa para aquellos que desean optimizar sus operaciones con el indicador MACD.


Tiziano Coco
508
Tiziano Coco 2024.07.24 12:15 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

AscendCapital
AscendCapital 2024.02.19 21:06 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Luis Mariano Vazquez Marcos
Geliştiriciden yanıt Luis Mariano Vazquez Marcos 2024.02.19 21:26
gracias!!
