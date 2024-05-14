Gumper Options USDJPY

Gumper Options USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT.

AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES.

IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT.

USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES

WHY THIS EA :

Smart entries calculated by 5 great strategies
The EA can be run on even a $20000 account Or 20000 CENT
INFO:


The entries are not a lot but those are smart entries with lower risk
Features :


Currency pairs:USDJPY,XAUUSD
Timeframe: H1
Minimum deposit: $20000 or 20000 Cent
Minimum volume step: 0.01 lot
Quotes: five-digit
Leverage: 1:500
Average position holding time: 3 day
Maximum position holding time: up to 10 days
Maximum number of positions per pair: up to 20
Parameters :

TREND SIGNAL

EMA Period: EMA Signal
BB_Period : Bollinger Bands Period
BB_Deviations : Bollinger Bands Deviations
ENVeLOPE PERIOD : ENVeLOPE PERIOD
ENVeLOPE DEVIATIONS : ENVeLOPE DEVIATIONS
STD PERIOD : STANDARD PERIOD
Period_Dynamic_STD : Period Dynamic STANDARD 
Candle_ID : Candle ID

SIGNAL ORDER

Rsi_Period: Rsi Period

Period_Dynamic_Range:Rsi Dynamic


MONEY MANAGEMENT SETTING

LOT_Divided : Lot Size Calculator
TP :Take Profit
Nearby_TP_Multiply : TP Multiply
Nearby_PIP : Pip Step
Nearby_Next_Multiply: Pip Step Range Multiply
Martingale : involves doubling up on losing bets and reducing winning bets
Maximum_Drawdown : Maximum Drawdown
MAX_Order : Max Order
Trailing_Start : is a measure of price movement
Trailing_Step : is a measure of price movement
Trailing_Stop : an order type designed to lock in profits or limit losses

Magic Start : Magic Number


*** WARNING : MY PRODUCTS ARE AVAILABLE ONLY IN THE MQL5 MARKET.

IF YOU SEE THEM SOMEWHERE ELSE THOSE ARE FAKE; BE AWARE OF SCAMS.


*** WARNING: WHEN USING MULTICURRENCY TRADING, MAKE SURE YOU CHANGE IDENTIFIER AND MAGIC ! ALSO, YOU CAN NOT TEST THE ROBOT IN THE SAME TERMINAL WHERE THE ROBOT IS ALREADY TRADING!


Önerilen ürünler
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold is Hot EA, yazarın volatilite ve MACD göstergesinin birleşimi olan kişisel WAT göstergesine dayanmaktadır. EA, mavi okla yükseliş trendlerinin başlangıcını ve kırmızı okla düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edecek ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi küçük çiftl
Whale Alert
Tran Thanh Tuyen
Uzman Danışmanlar
Whale Alert EA   is a trading system based on medium-term impulse price fluctuations. Each trade is opened when there is a corresponding trend. Whale Alert conducts in-depth technical analysis of your chosen currency pair. The Expert Advisor does not use aggressive and dangerous trading methods and therefore is as stable as possible when using certain settings. For safe and the most stable trading, you should always use SL. With its unique filtering algorithm for false market entry signals, Wha
ANOVA Seeking
Mano Boonsok
Uzman Danışmanlar
**Multi-Strategy EA with Advanced Statistical Analysis (ANOVA & R-squared)** **Core Statistical Framework:** 1. **ANOVA Analysis:**    - One-way ANOVA: For trend direction significance    - Two-way ANOVA: For market variable interactions    - P-value thresholds < 0.15 for trade validation 2. **R-squared Analysis:**    - ATR R² (Strong correlation ≥ 0.75)    - Standard Deviation R² (Moderate: 0.50-0.74)    - EMA R² (Weak: 0.25-0.49)    - Combined R² for overall market state    - Determines sid
Robot nest
Yriy Doronin
Uzman Danışmanlar
Robot nest is a robot advisor working on price levels calculated using a quantum system. The advisor is made with static flexible settings, which allows you to most accurately determine the price levels. There is an opportunity to work with a change in the period of the estimated time. The Expert Advisor applies security varnishing orders and fixes the profit only with a positive balance. Suitable for any style of trading, scalping, medium and long-term trading. It is possible to use martingale
Idiom
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
The Idiom bot (for EURUSD) works on the Metatrader trading platform, which is widespread in the Forex market. The bot is based on a complex transaction control algorithm. Many indicators are used as the main entry signal (Envelopes, ADX, Bands, MA, RSI, AD, Alligator, BearsPower, Fractals, Momentum). Environment for the bot: Currency pair - EURUSD. TimeFrame - H1. The maximum spread is 20 pips. The required deposit is $10,000 (or equivalent). The maximum drawdown is 12%. Peculiarities: Built-
Eurusdkiller
Nehemiah Rono
Uzman Danışmanlar
EUTUSDKILLER is a trend EA that works in all market conditions (i)It buys when the indicator confirms a trend  (ii)Sell when the same indicator confirms a down trend. (iii)Easy visual and effective trend detection. (iV)It filters and improve your trading strategies. (v) It scans previous data and give real time output. (vi) It can be set to auto calculate lots size.
Osa
Aleksandr Valutsa
4 (1)
Uzman Danışmanlar
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
FREE
Trade Monster
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Main Features Detect the best and most successful point of trend and reversal trend Easy-to-use Intuitive easy setup Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Configuring not required Watches multiple timeframes for support and resistance Customizable Trailing stoploss and takeprofit Automatic Lot Size Optimization Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in c
Correlation Master MT4
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/761835 MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/122732 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/122733 Canlı Sinyal : https://www.mql5.com/en/signals/2302430 KORLASYON USTASI : ÇİFTLERİ İKİYE KATLAYIN, RİSKLERİ YARIN Negatif Korelasyon ve Otomatik Koruma için Akıllı EA Korelasyon Ustası, döviz çiftleri arasındaki negatif korelasyon stratejisini kullanan otomatik bir Uzman Danışmandır. Karşıt çiftlerde (örn. EURUSD Al ve US
Momentum Jurik
Augustine Kamatu
Göstergeler
Introducing Momentum Jurik—an innovative indicator designed to optimize your forex trading strategy by incorporating custom moving averages based on the Momentum indicator with the MetaTrader 4 indicator, Momentum. Jurik moving averages are renowned for their precision and reliability in analyzing price movements in the forex market. They provide traders with smoother representations of price action, reducing noise and offering clearer signals for identifying trends and potential reversals. T
FREE
Elementary FREE
Vladimir Gorbachev
2.75 (4)
Uzman Danışmanlar
This is an efficient and yet simple Expert Advisor not using indicators, which can determine the following: the future direction of movement of quotes, their strength, trade levels for the current and next trading day. The Expert Advisor runs on the "here and now" principle, which means that the EA tracks a lot of parameters of the price behavior in real time. Based on this Expert Advisor, a certain trading strategy was developed and tested in real time. The ELEMENTARY strategy consists of three
FREE
Nasdaq Expansion M15
Marek Kupka
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. Strategy is based on EXPANSION ON THE DAILY CHART. It enters if volatility raise after some time of consolidation. It uses STOP pending orders with ATR STOP LOSS. To catch the profits is a TRAILING PROFIT function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of modeling and verif
Early Morning Scalper ATR
Hajime Tsuro
Uzman Danışmanlar
Introducing Early Morning Scalper ATR: Precision Trading During Asian Forex Market A breakthrough in forex trading automation, the Early Morning Scalper ATR Expert Adviser offers a fully autonomous solution meticulously engineered for a specific window of opportunity—the early hours of the Asian Forex market. At its core, this innovative tool employs an advanced algorithm that orchestrates forex trading seamlessly. Augmenting its prowess are sophisticated internal indicators, which deftly ident
BalanceInjection
Abdelfattah Elnaggar
Uzman Danışmanlar
Balance Injection EA is an adaptive expert, which is scanning old signal to catch right Trend and jump to market by creating single order. Balance Injection Expert users can set their maximal DD in the expert setting and is preferable to attach it to EURUSD chart. Expert is already pre-set with optimum setting and is advisable to use the default setting for beginner users. Balance should be at least 5000 USD to keep maximal DD in a good position.  FOR Beginner Users please use Input Settings in
Accurate Shot MT4
Yurii Yasny
Uzman Danışmanlar
Live Signal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - H1 GBPUSD currency pair - leverage 1:500 or hig
Forex Hunter
ShangLin Wu
Uzman Danışmanlar
Forex Hunter a fully automated Expert Advisor. This EA based on Engulfing signal and Moving Average, Have a good winning percentage.The Engulfing signal means that current candlestick patterns fully covered previous candlestick. If the market and the order of the opposite direction, you can set the stop loss parameters. If you want to enable Martingale system, set the stop loss parameter above 1000 points. This EA have dynamic lot sizing (something like DynamicLots =10000, equity = 1000 > lot =
DailyHighLow
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
Göstergeler
Please remember to rate the indicator to help me with visibility. The DailyHighLow Indicator for MetaTrader 4 (MT4) provides a sophisticated tool for tracking daily price movements. Designed for traders who need clear, actionable insights into market highs and lows, this indicator automatically plots trend lines based on the highest and lowest prices over a customizable number of days. Key Features: Trend Lines Customization: Define colors, line styles, and widths for both broken and unbroken
FREE
Space X mt4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Space X    it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions        Space X   It is an advanced and professional trading system. This is a FULL configurable system.     Space X       is a professional system, Ready to personalized your profile.                                         You can download the demo and test it yourself.      
Boom
Iurii Tokman
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor is based on the indicator analysis. Trading decisions are made using Moving Average values. Indicators can be configured by external variables: TF = 0 - select a working timeframe. It can be one of the chart periods. 0 means the current chart period. 1 - 1 minute. 5 - 5 minutes. 15 - 15 minutes. 30 - 30 minutes. 60 - 1 hour. 240 - 4 hours. 1440 - 1 day. 10 080 - 1 week. 43 200 - 1 month. shift = 0 - index of obtained value from the indicator buffer (shifting back by specified
Murrey Math MT4
Oleg Pavlenko
Uzman Danışmanlar
The Murray Math Advisor was created using a variant of the Murray Math Channel strategy based on the example of the Murray Math Line X MT4 indicator The bot trades pending limit orders, which it places at the last four levels. It does not use dangerous grid or Martingale strategies, but it is possible to increase volumes away from the central level to increase potential profits. To do this, set the parameter Increase Lot = true It can use protective stop loss and take profit The Expert Advi
IntelliTrade
Vasile Silviu Urs
Uzman Danışmanlar
Forex piyasasında maksimum kârlılığa ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi ticaret robotumuzla tanışın. Alım satım robotumuz, bekleyen emirleri cari fiyatın üstüne veya altına yerleştirmek için gelişmiş algoritmalar kullanır ve kar al ve zararı durdur parametrelerini belirleyebilir. Bu, kayıplarınızı sınırlayabilmenizi ve kazançlarınızı en üst düzeye çıkarabilmenizi sağlayarak hassas risk yönetimine izin verir. Alım satım robotumuz ayrıca karınızı güvence altına almanızı ve risk
CounterTrend 4
Antony Augustine
Göstergeler
The indicator shows buy and sell signals.  The " CounterTrend 4 " is designed to recognize profitable counter trend patterns from your chart. Features: The CounterTrend 4 is a Counter-Trend Trading with Simple Range Exhaustion System. Signals based on the daily trading range. The indicator calculates the trading range for the last few days and compare the price movements on short time intervals and generating short term reversal points.  This is a leading indicator. It works on any instruments.
Witch Notebook
Tran Thanh Tuyen
Uzman Danışmanlar
Witch Notebook EA   is a trading system based on medium-term impulse price fluctuations. Each trade is opened when there is a corresponding trend. Witch Notebook conducts in-depth technical analysis of your chosen currency pair. The Expert Advisor does not use aggressive and dangerous trading methods and therefore is as stable as possible when using certain settings. With its unique filtering algorithm for false market entry signals, Witch Notebook recognizes the best possible entry point to ge
TrendCore Adaptives FX4
Sabina Fik
Uzman Danışmanlar
TrendCore Adaptive FX — Smart Expert Advisor for Confident and Adaptive Forex Trading TrendCore Adaptive FX   is a powerful, fully automated trading robot designed for consistent performance in the Forex market. It combines trend-based technical analysis, adaptive lot management, and solid capital protection strategies to ensure robust and efficient trading under real market conditions. Whether you're a professional trader or a long-term investor, this EA offers an intelligent solution to a
Vanigan Gold pro Mt4
Nissar Ahmed
Uzman Danışmanlar
VANIGAN GOLD PRO MT4 - Professional Summary Overview Advanced institutional-grade Expert Advisor combining multi-timeframe technical analysis with comprehensive risk management for professional forex and commodity trading. Key Features Smart Trading : EMA + RSI + Bollinger Bands signal generation Risk Management : Dynamic position sizing with margin protection Account Safety : Multi-layered protection with drawdown limits Professional Tools : News filter, session control, trailing stops
Spready TripleEdge
Mohammed Azizul Huq
Uzman Danışmanlar
Bu bir Çoklu Döviz Forex Robotudur ve desteklenen tüm pariteler için 1 grafikten işlem gerçekleştirir. Çoklu döviz EA'sı olduğu için MT4 kullanılarak geriye dönük test mümkün değildir. Birçok araştırma ve çeşitli aracı kurum ve ayarlarla yapılan canlı testlerin ardından bu sürüm yayınlanmıştır. Aylık %100-%500 kâr hedefiyle bir sonraki güncelleme için araştırmalar devam etmektedir. Gelecekteki güncellenmiş sürüm yalnızca bu EA'nın mevcut alıcılarına ve kurumsal müşterilere verilebilir; hemen alı
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Uzman Danışmanlar
Ophiuchus is the 13th zodiac and it is also the name for this EA as   13   is the key elements for this trading strategy. Trading Strategy The following are the main characteristic of this EA. Martingale based strategy. Only open more trades when it is on the right direction. earn small profit for each trades but a lot of volume everyday. Profit from the volatility of the market. Tested and Proved to be able to profit on EURUSD trading with M1 timeframe. Back Test Result Back test result are a
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgilendirme: Fire Wave Uzman Danışmanı (EA), GBP/USD paritesi için 5 dakikalık zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. EA'nın daha yüksek zaman dilimlerinde (H1 veya üzeri gibi) kullanılması riski önemli ölçüde artırır ve beklenenden daha yüksek geri çekilmelere yol açabilir. Bu, stratejinin 5 dakikalık grafik için optimize edilmiş benzersiz hesaplamalarından kaynaklanmaktadır. Ancak, daha düşük getiri ile daha düşük risk tercih ediyorsanız, EA EUR/USD paritesinde de
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Uzman Danışmanlar
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
Top Algo v4
Yvan Musatov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Top Algo trading robot is a technical development for the automation of trading on the Forex currency market. Its goal is to help both novice market participants who do not have a fundamental base in the field of trading and professionals and to facilitate the process of increasing profits for experienced investors. Top Algo can also be called a multi-currency robot-advisor, as it can work on several currency pairs. A professional Top Algo expert can connect to your trading terminal and do
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Yazarın diğer ürünleri
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
Gold Standard Gold EA
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Gold Standard  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $200
Goldfrenzy FX
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Gold Frenzy FX   USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2
FREE
Gloxen FX Gold EA
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Gloxen FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 ac
FREE
Forex Seeker
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Forex Seeker  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2000
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
Powerful Candle Gold EA
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
POWERFUL CANDLE USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $30
FREE
GJ Options
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
GJ OPTIONS USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 account
CJ optionsss
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
CJ OPTIONS USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Anubis Skunk
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Anubis Skunk USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000
Goldmine Ventures EA Gold
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Goldmine Ventures USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON M15 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Gold Whiskers Gold
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Gold Whiskers  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
Maximo Bull Skunk
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Maximo Bull Skunk  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
EA Golden Bull
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Golden Bull USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 accou
VandoraFX Gold
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
VANDORA FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Vanglutio
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
VANGLUTIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 ac
Forextroids Gold EA
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
FOREXTROIDS USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000
Triple Candlestick EA
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Triple Candlestick USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a
Three white Candlestick EA
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Three white Candlestick USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on ev
Bearish Candlestick EA
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Bullish&Bearish Candlestick USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run o
Vetal Hoot EURJPY
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
VETAL HOOTEA USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
Aj options
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
AJ OPTIONS USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 accoun
Golden Hills FX Gold
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Golden Hills FX  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $3
Gold Bricks FX Gold
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Gold Bricks FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $300
Fiery Pinnacle FX
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Fiery Pinnacle USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $300
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
AlphaWave FX
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
AlphaWave FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $20000
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt