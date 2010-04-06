Forextroids Gold EA

FOREXTROIDS USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT.

AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES.

IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT.

USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES

WHY THIS EA :

Smart entries calculated by 4 great strategies
The EA can be run on even a $20000 account Or 20000 CENT
INFO:


The entries are not a lot but those are smart entries with lower risk
Features :


Currency pairs: XAUUSD,GOLD
Timeframe: H1
Minimum deposit: $20000 or 20000 Cent
Minimum volume step: 0.01 lot
Quotes: five-digit
Leverage: 1:500
Average position holding time: 3 day
Maximum position holding time: up to 10 days
Maximum number of positions per pair: up to 20
Parameters :

TREND SIGNAL

Macd_Fast: Fast Macd Period
Macd_Slow: Slow Macd Period
Macd_EMA : EMA Macd Period
Macd_Signal : EMA Signal Macd  Period
Candle_ID: Candle_ID

SIGNAL ORDER

RSI_Period: RSI Period
Dynamic_RSI : Dynamic RSI

MONEY MANAGEMENT SETTING

LOT_Divided : Lot Size Calculator
TP :Take Profit
Nearby_TP_Multiply : TP Multiply
Nearby_PIP : Pip Step
Nearby_Next_Multiply: Pip Step Range Multiply
Martingale : involves doubling up on losing bets and reducing winning bets
Maximum_Drawdown : Maximum Drawdown
MAX_Order : Max Order
Start_Time : Start Time
End_Time : End Time
Slippage : Slippage
Trailing_Start : is a measure of price movement
Trailing_Step : is a measure of price movement
Trailing_Stop : an order type designed to lock in profits or limit losses
Magic Start : Magic Number

*** WARNING : MY PRODUCTS ARE AVAILABLE ONLY IN THE MQL5 MARKET.

IF YOU SEE THEM SOMEWHERE ELSE THOSE ARE FAKE; BE AWARE OF SCAMS.

*** WARNING: WHEN USING MULTICURRENCY TRADING, MAKE SURE YOU CHANGE IDENTIFIER AND MAGIC ! ALSO, YOU CAN NOT TEST THE ROBOT IN THE SAME TERMINAL WHERE THE ROBOT IS ALREADY TRADING!
