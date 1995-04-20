Singal Engulfing Candle

Indicador: Engulfing Candle Strategy

 El indicador "Engulfing Candle Strategy"! Este indicador personalizado para MetaTrader 4 identifica y resalta automáticamente las formaciones de velas "Engulfing", una poderosa señal técnica utilizada por traders de todo el mundo.

¿Qué es una vela "Engulfing"? Una vela "Engulfing" es una formación de dos velas consecutivas en un gráfico de precios. La primera vela es más pequeña y está completamente contenida dentro del rango de la segunda vela, que es significativamente más grande. Esto indica un cambio potencial en la dirección del mercado.

Cómo Funciona:

  • Flechas de Compra (Verde): El indicador traza flechas verdes en el gráfico cuando detecta una formación de vela "Engulfing" alcista. Esto sugiere una posible oportunidad de compra.

  • Flechas de Venta (Azul): Se dibujan flechas azules cuando se identifica una formación de vela "Engulfing" bajista. Esto indica una posible oportunidad de venta.

  • Tienes la libertad de personalizar el indicador ajustando los colores de las flechas 

Personalización Flexible: Tienes la libertad de personalizar el indicador ajustando el parámetro "Body_Candle_pips" para establecer el tamaño mínimo del cuerpo de la vela que consideras como "Engulfing".

Las formaciones de velas "Engulfing" a menudo indican un cambio en la tendencia actual del mercado. Los traders utilizan esta señal para identificar posibles puntos de entrada y salida.

Nota: Asegúrate de realizar pruebas en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real para familiarizarte con su funcionamiento y ajustes.



EnkiSoft TrendWatch Indicator with Pips counter New version 1.62 (2020.10.16)  Product blog page   With TrendWatch Indicator you will be able to identify trends on any symbol and any timeframe. Choose the easy way, use TrendWatch indicator, and find your settings on your favourite chart. The embedded pips counter helps you to find the best settings, that differ almost on every pair and timeframe. I will provide you some settings, so you can begin profitable trading. With many setting, you can
Currency Index Pro
Makarii Gubaydullin
Göstergeler
8 büyük para biriminin mevcut gücü Benim   #1 Çok işlevli araç:  66+ özellik içerir, bu gösterge dahil  |   Herhangi bir sorunuz varsa bana ulaşın   |    MT5 sürümü Gösterge ayrı bir pencerede görüntülenir, grafiğin herhangi bir yerine taşınabilir. Giriş ayarlarında   şu ayarları yapabilirsiniz: Arayüz teması : koyu / beyaz; Önek ve sonek， brokerınızın döviz çiftlerinde varsa: (örneğin, sembol "EURUSD .pro " ise, lütfen " .pro "'yu sonek olarak ayarlayın); Panel boyutu Yazı tipi boyutu ``` ​​​
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
WH SMC Indicator MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the   Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT5 Version :   WH SMC Indicator MT5 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT4 platfo
PW Oscillator
Svyatoslav Kucher
5 (1)
Göstergeler
PW Oscillator   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно ис
LE Oscillator
Svyatoslav Kucher
Göstergeler
LE Oscillator   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно ис
Vortex with Alarm
Fabio Pacchioni
Göstergeler
The Vortex Indicator was inspired by the work of an Austrian inventor, Viktor Schauberger, who studied the flow of water in rivers and turbines. Etienne Botes and Douglas Siepman developed the idea that movements and flows within financial markets are similar to the vortex motions found in water. The Vortex Indicator was also partly inspired by J. Welles Wilder's concept of directional movement, which assumes the relationship between price bars gives clues as to the direction of a market. This i
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher): Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden du
FREE
Volatility Ratio
Noiros Tech
4.27 (15)
Göstergeler
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD The Volatility Ratio was developed by Jack D. Schwager to identify trading range and signal potential breakouts. The volatility ratio is defined as the current day's true range divided by the true range over a certain number of days N (i.e. N periods). The following formula is used to calculate the volatility ratio: Volatility Ratio (VR) = Today's True Range/Tru
FREE
Profit Trade
Aleksey Ivanov
Göstergeler
The principle of constructing indicator lines .               Profit Trade  indicator is very effective for trading. Profit Trade  is a deep development of the well-known Donchian channel  indicator. The upper (BlueViolet color) Dup and the lower (IndianRed) Ddn lines of the indicator are constructed in the same way as in the Donchian channel , based on the highest (high of High) and lowest (low of Low) prices for the previous n1 = 20 periods. The middle line (Gold) Dm is constructed in the sam
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Imbalance Improper Price Action Fair Value Gap
Christopher Graham Parish
Göstergeler
Marks Market Imbalance / Fair Value Gaps / Improper Price Action On The Chart . As traders continue to search for the best trading indicators to guide their investments, the   I mbalance   / I mproper   P rice   A ction   / F air   V alue   G ap   I ndicator has become increasingly popular. This indicator helps to identify opportunities   for taking profit . The indicator begins by scanning the markets for imbalance-improper price action events, allowing traders to immediately see when markets
