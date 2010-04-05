Cuervo SMAX trading II
- Uzman Danışmanlar
- Cristobal Hidalgo Soriano
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Cuervo SMAX
Estrategia basada en la Media Móvil Simple de 20 periodos! Este asesor experto (EA) utiliza la poderosa combinación de la SMA de 20 periodos y un sistema de gestión de riesgos inteligente para identificar oportunidades de trading rentables en el mercado.
Características destacadas:
- Estrategia basada en la SMA de 20 periodos: Identifica la dirección de la tendencia actual y genera señales de entrada precisas.
- Gestión de riesgos avanzada: Controla el tamaño máximo de lote y establece niveles de stop-loss para limitar las pérdidas.
- Fácil personalización: Ajusta los parámetros de acuerdo a tus preferencias y estrategia de trading.
- Compatibilidad con diferentes mercados y marcos de tiempo: Opera en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo.
Recuerda que ninguna estrategia de trading garantiza ganancias consistentes . Además, es recomendable realizar pruebas en una cuenta de demostración con el bot antes de operar en una cuenta real.