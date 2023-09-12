Two Lines Color II

Nombre del Indicador: Two Lines Color II

Descripción: El indicador "Two Lines Color II", desarrollado por 13 Crow Trading Club, es una versión más rápida de su predecesor, el "Two Lines Color 1". Este indicador ha sido diseñado para brindar señales aún más tempranas sobre posibles cambios de tendencia en el mercado financiero.

Características Principales:

  • Mayor Velocidad de Señales: Two Lines Color II ofrece señales más rápidas en comparación con su versión anterior. La rápida velocidad de las señales puede ser beneficiosa para los traders que buscan entrar en el mercado de manera más temprana.

  • Mayor Riesgo Potencial: Debido a la mayor velocidad de las señales,  lo que potencialmente aumenta el riesgo de entrada en operaciones falsas o menos fiables. Los traders deben tener cuidado y utilizar técnicas de gestión de riesgos adecuadas al utilizar este indicador.

  • Personalizable: Al igual que su predecesor, Two Lines Color II es altamente personalizable. Los traders pueden ajustar los parámetros de las Medias Móviles (períodos) para adaptar el indicador a sus estrategias de trading.

  • Comunidad Activa: Para obtener más información sobre este indicador y participar en la comunidad de 13 Crow Trading Club, visita Telegram: https://t.me/+foLavt7g9fBmN2Y8.

Consejo para los Traders: Es esencial que los traders comprendan la naturaleza de las señales más rápidas y estén preparados para realizar una evaluación adicional antes de tomar decisiones de trading. Se recomienda encarecidamente utilizar técnicas de análisis adicionales y practicar una gestión de riesgos adecuada al operar con este indicador.

Nota: Recuerda que la rapidez de las señales no siempre se traduce en operaciones más exitosas, y es importante combinar la velocidad con una sólida estrategia y análisis adicionales.



Önerilen ürünler
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher): Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden du
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Resistance and Support Indicator mt4
David Muriithi
5 (5)
Göstergeler
This indicators automatically draws the   support and resistances   levels (key levels) for you once you've dropped it on a chart. It reduces the hustle of drawing and redrawing these levels every time you analyse prices on a chart. With it, all you have to do is drop it on a chart, adjust the settings to your liking and let the indicator do the rest. But wait, it gets better; the indicator is absolutely free! For more information:  https://youtu.be/rTxbPOBu3nY For more free stuff visit:  https:
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Göstergeler
Aroon Classic Göstergesinin Genel Bakışı Aroon Classic göstergesi, bir grafikte trendin oluşumunu ve devamlılığını nicel olarak belirleyen teknik bir araçtır. Trend gücünü ve dönüş noktalarını 0–100 aralığında göstermek için “Aroon Up” ve “Aroon Down” olmak üzere iki çizgi kullanır. Yüksek bir Aroon Up değeri güçlü bir yükseliş trendini, yüksek bir Aroon Down değeri ise güçlü bir düşüş trendini işaret eder. Öne Çıkan Özellikler Trend başlangıcını ve dönüşünü görsel olarak ayırt eder Hesaplama pe
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Göstergeler
Fibonacci SR Indicator This indicator creates support and resistance lines. This indicator is based on Fibonacci Retracement and Extension levels. It will consider many combinations of the Fibonacci levels and draw support/resistance lines based on these. This indicator uses tops and bottoms drawn by the ZigZag indicator in its calculations. The ZigZag can also be drawn on the chart, if necessary. The indicator considers many combinations of past reversal points and Fibonacci ratio levels, and w
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Göstergeler
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Göstergeler
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Mr Beast Trade Assistant
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
MRBEAST Assistant El   indicador MR BEAST Assistant para MetaTrader   es un indicador multitemporal que se basa en tres indicadores estándar: el   oscilador estocástico, el   RSI   (Índice de Fuerza Relativa) y el   CCI   (Commodity Channel Index). Muestra las direcciones de la tendencia actual para los marcos temporales M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 y MN1. Cuando se sigue un indicador de este tipo se tiene una visión clara de las tendencias en todos los marcos temporales importantes. No imp
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Major Support and Resistance Indicator
Ahmad Ar Abedalaziz Alazaizeh
Göstergeler
This indicator filters the Zigzag indicator to calculate the main support and resistance levels. Variables minimum gap between peaks : is the distance (GAP) between the peaks of the Zigzag peaks sensitivity : Minimum number of nearby peaks look back: it means that it has to test the last 50 peaks in the Zigzag object name perfix: a prefix for level’s line name on chart
FREE
CandlePips
Yawo Julio K Kavege Atileh
Göstergeler
This indicator works on this way: Trader should provided the n period "Number of Candle" ( the default period is 6) Then the indicator  will calculate the number of pips in the last n period  (not the current candle) And that is display on the chart With that the should confirmed his up trend or down trend analyse according to the number of pips in the last  n candles( bullish or bearish) he has provided
FREE
WPR Breakout SW
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
Göstergeler
When prices breakout resistance levels are combined with Larry Williams' Percent Range oscillator "WPR" breaks out its historical resistance levels then higher chances emerges to record farther prices. It's strongly encouraged to confirm price breakout with oscillator breakout since they have comparable effects to price breaking support and resistance levels; certainly short trades will have the same perception. Concept is based on find swing levels which based on number of bars by each side to
FREE
Advanced Price Movement Predictor Basic Edition 4
Boris Armenteros
4.67 (3)
Göstergeler
It predicts the most likely short-term price movement based on advanced mathematical calculations. Features Estimation of immediate price movement; Calculation of the real market trend; Calculation of the most important support and resistance levels; Algorithms optimized for making complex mathematical calculations with a minimal drain of system resources; Self-adjusting for better performance, so it’s able to work properly at any symbol (no matter how exotic it is) and any timeframe; Compatibl
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Göstergeler
Pivot Point Fibo RSJ, Fibonacci oranlarını kullanarak günün destek ve direnç çizgilerini izleyen bir göstergedir. Bu muhteşem gösterge, Fibonacci oranlarını kullanarak Pivot Point üzerinden 7 seviyeye kadar destek ve direnç oluşturur. Fiyatların, bir operasyonun olası giriş/çıkış noktalarını algılamanın mümkün olduğu bu destek ve direncin her bir düzeyine uyması harika. Özellikleri 7 seviyeye kadar destek ve 7 seviye direnç Seviyelerin renklerini ayrı ayrı ayarlayın Girişler Pivot Tipi Pivo
FREE
Fibonacci Bollinger Bands MT4
Diego Arribas Lopez
Göstergeler
MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark zones of control — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters It shows yo
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Volume Analysis Indicator MT4
Ahmad Ar Abedalaziz Alazaizeh
Göstergeler
This indicator integrates the Bollinger Band strategy in calculation with a volume-over-MA calculation to further narrow down "Areas of Interest" levels for a potential re-test zone to the right of the chart. We added a Moving Average calculation for a multi-level cloud and further broke down more conditions to highlight both volume flow crossover on the High and Extreme High MA's and also high and extreme high volume spikes on set period average without bull\bear conditions. Original Bull/Bear
FREE
Stoch Cross Scalper Free
John Lucia
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Stoch–Cross Scalper is an Expert Advisor based on the Stochastic oscillator indicator using the 80 threshold as overbought and 20 as oversold while utilizing a 14 day rolling period to analyze High and Low closing prices in relation to the current close price. The Stochastic oscillator is a commonly used indicator and many trading philosophies are based upon it. This expert is the result of over ten years of my fine tuning and perfecting this trading system. Almost all of the indicators availabl
FREE
UPD1 X00 Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (10)
Göstergeler
Gösterge, grafikte yuvarlak seviyeleri gösterir. Bunlara psikolojik, banka veya ana oyuncu seviyeleri de denir. Bu seviyelerde boğalar ve ayılar arasında gerçek bir mücadele vardır, birçok emir birikir ve bu da oynaklığın artmasına neden olur. Gösterge, herhangi bir enstrümana ve zaman dilimine otomatik olarak ayarlanır. 80 seviyesi kırılır ve ardından test edilirse, satın alın. 20 seviyesi kırılır ve ardından test edilirse, satış yapın. Hedef 00'dır. Dikkat! Güçlü destek ve direnç seviyeleri n
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Göstergeler
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
MultiFiboDynamicMT4
Andrey Spiridonov
Göstergeler
MultiFiboDynamicMT4 is a powerful, professional indicator for estimating the most important support and resistance levels. The main advantage is that it plots the Fibonacci levels at all timeframes simultaneously, which allows the trader to see the full picture of the possible price movement of the trading instrument! Advantages of the indicator The indicator is perfect for scalping and trading binary options. Suitable for beginners and experienced traders. Works on all timeframes. Works on any
FREE
Comb
Iurii Tokman
Göstergeler
The indicator displays a grid in the form of a "honeycomb" or regular hexagon. An alternative to the standard grid of the terminal. Description of the indicator settings: color_comb - grid color width - width, for example: 22 for a screen resolution of 1920*1080, 15 for a screen resolution of 1366*768, etc. height - height, for example: 6 for a screen resolution of 1920*1080, 4 for a screen resolution of 1366*768, etc.
FREE
PZ Turtle Trading
PZ TRADING SLU
3.8 (10)
Göstergeler
The Turtle Trading Indicator implements the original Dennis Richards and Bill Eckhart trading system, commonly known as The Turtle Trader. This trend following system relies on breakouts of historical highs and lows to take and close trades: it is the complete opposite to the "buy low and sell high" approach. The main rule is "Trade an N-day breakout and take profits when an M-day high or low is breached (N must me above M)". [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Prod
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Göstergeler
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Göstergeler
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
Göstergeler
Harmonik desenler, piyasa dönüm noktalarını tahmin etmek için en uygun olanlardır. Yüksek başarı oranı ve bir günde birçok işlem fırsatı sunarlar. Göstergemiz, harmonik ticaret literatürüne dayanarak en popüler harmonik desenleri tanımlar. ÖNEMLİ NOTLAR: Gösterge yeniden çizmez, gecikmez (D noktasında bir desen algılar) ve yeniden çizilmez (desen ya geçerli ya da iptal edilir). NASIL KULLANILIR: Göstergenizi MT5 grafiğinize sürükleyip bırakın. Desen algılama ayarını TRUE (ABCD; Gartley) olarak a
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.82 (33)
Uzman Danışmanlar
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , tanesi sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   $30   için   ilk hafta   veya   ilk 3 alışveriş te olacak!  Trading Tools Channel on MQL5 : En son haberler için MQL5 kanalımı takip edin Volumatic Support/Resistance Levels Scanner, fiyat yapısına hacim bağlamı ekleyen bir destek‑direnç göstergesidir. İşlem hareketinin son pivotlar çevresinde nasıl kümelendiğini göstererek, alım veya satım ilgisinin en yoğun olduğu seviyeleri görmeyi sağlar. MT5 sürümü için:  Volumatic Support
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Göstergeler
EZT Trend göstergesi size trendi, geri çekilmeyi ve giriş fırsatlarını gösterecektir. İsteğe bağlı filtreleme ve her türlü uyarı mevcuttur. E-posta ve anlık bildirim uyarıları eklendi. Ayrıca bu göstergeyi temel alan ve yakında kullanıma sunulacak bir EA da geliştiriyoruz. İki renkli histogram ve bir çizgiden oluşan çok işlevli bir göstergedir. Bu, bir trendin yönünün ve gücünün görsel bir temsilidir; ayrıca çizgide veya histogramda birçok kez sapma bulacaksınız. Gösterge, otomatik parametre
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Yazarın diğer ürünleri
Indicator Bandas de Bollinger y Rsi Candle Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Göstergeler
BB & RSI Candle Color: Technical Analysis Indicator on MetaTrader 4 The "BB & RSI Candle Color" indicator is a powerful technical analysis tool designed for MetaTrader 4 traders looking for an effective visual representation of market conditions. Created by 13 Crow Trading Club, this indicator combines the popular Bollinger Bands and the Relative Strength Indicator (RSI) to provide clear and accurate visual signals. This indicator offers three key aspects: Candle Color: Normal candles are displa
FREE
Two Lines Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Göstergeler
Nombre del Indicador: Two Lines Color 1 Telegran:13 Crow Trading Club Descripción: Este indicador personalizado para MetaTrader 4, "Two Lines Color 1", es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudarte a identificar oportunidades de trading en los mercados financieros. Este indicador utiliza dos Medias Móviles Simples (SMA) de diferentes períodos y las representa en el gráfico con dos líneas de colores distintos. Las características clave de este indicador son las siguientes: Rá
FREE
Cuervo Candles Scalping II
Cristobal Hidalgo Soriano
Uzman Danışmanlar
Características principales: Estrategia de scalping : El Crow Candles Scalping EA se enfoca en aprovechar movimientos rápidos en el mercado . La estrategia se basa en la identificación de patrones de velas y análisis técnico para tomar decisiones de entrada y salida. 2.Gestión de riesgos avanzada: El EA incorpora una gestión de riesgos sólida para proteger tu cuenta de operaciones. Puedes ajustar los parámetros de stop-loss y take-profit para adaptar el nivel de riesgo a tus preferencias. 3.Con
Cuervo SMAX trading II
Cristobal Hidalgo Soriano
Uzman Danışmanlar
Cuervo SMAX Estrategia basada en la Media Móvil Simple de 20 periodos! Este asesor experto (EA) utiliza la poderosa combinación de la SMA de 20 periodos y un sistema de gestión de riesgos inteligente para identificar oportunidades de trading rentables en el mercado. Características destacadas: Estrategia basada en la SMA de 20 periodos: Identifica la dirección de la tendencia actual y genera señales de entrada precisas. Gestión de riesgos avanzada: Controla el tamaño máximo de lote y establece n
Singal Engulfing Candle
Cristobal Hidalgo Soriano
Göstergeler
Indicador: Engulfing Candle Strategy  El indicador "Engulfing Candle Strategy"! Este indicador personalizado para MetaTrader 4 identifica y resalta automáticamente las formaciones de velas "Engulfing", una poderosa señal técnica utilizada por traders de todo el mundo. ¿Qué es una vela "Engulfing"? Una vela "Engulfing" es una formación de dos velas consecutivas en un gráfico de precios. La primera vela es más pequeña y está completamente contenida dentro del rango de la segunda vela, que es sign
Cuervo Candles Scalping
Cristobal Hidalgo Soriano
Uzman Danışmanlar
Main features:    1. Scalping strategy: The Crow Candles Scalping EA focuses on taking advantage of quick market movements. The strategy is based on identifying candlestick patterns and technical analysis to make entry and exit decisions.    2. Advanced risk management: The EA incorporates robust risk management to protect your trading account. You can adjust the stop-loss and take-profit parameters to tailor the risk level to your preferences.    3. Flexible configuration: The Crow Candles Sca
Cuervo SMAX trading
Cristobal Hidalgo Soriano
Uzman Danışmanlar
Cuervo_SMAX  The strategy based on the Simple Moving Average of 20 periods! This Expert Advisor (EA) uses the powerful combination of the 20-period SMA and an intelligent risk management system to identify profitable trading opportunities in the market. Outstanding features: Strategy based on the 20-period SMA: Identifies the direction of the current trend and generates accurate entry signals. Advanced risk management: Control the maximum lot size and set stop-loss levels to limit losses. Easy c
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt