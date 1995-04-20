Singal Engulfing Candle

Indicador: Engulfing Candle Strategy

 El indicador "Engulfing Candle Strategy"! Este indicador personalizado para MetaTrader 4 identifica y resalta automáticamente las formaciones de velas "Engulfing", una poderosa señal técnica utilizada por traders de todo el mundo.

¿Qué es una vela "Engulfing"? Una vela "Engulfing" es una formación de dos velas consecutivas en un gráfico de precios. La primera vela es más pequeña y está completamente contenida dentro del rango de la segunda vela, que es significativamente más grande. Esto indica un cambio potencial en la dirección del mercado.

Cómo Funciona:

  • Flechas de Compra (Verde): El indicador traza flechas verdes en el gráfico cuando detecta una formación de vela "Engulfing" alcista. Esto sugiere una posible oportunidad de compra.

  • Flechas de Venta (Azul): Se dibujan flechas azules cuando se identifica una formación de vela "Engulfing" bajista. Esto indica una posible oportunidad de venta.

  • Tienes la libertad de personalizar el indicador ajustando los colores de las flechas 

Personalización Flexible: Tienes la libertad de personalizar el indicador ajustando el parámetro "Body_Candle_pips" para establecer el tamaño mínimo del cuerpo de la vela que consideras como "Engulfing".

Las formaciones de velas "Engulfing" a menudo indican un cambio en la tendencia actual del mercado. Los traders utilizan esta señal para identificar posibles puntos de entrada y salida.

Nota: Asegúrate de realizar pruebas en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real para familiarizarte con su funcionamiento y ajustes.



Prodotti consigliati
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Altri dall’autore
