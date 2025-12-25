Розничные продажи, м/м (Retail Sales m/m) отражают изменение стоимости товаров, проданных в розницу в Великобритании, в отчетном месяце в сравнении с предыдущим. В расчете используются данные, полученные в итоге опроса более 5000 предприятий розничной торговли страны.

В опроснике собираются данные обо всем розничном обороте в стране, включая не только отдельные магазины, но и киоски, и рынки, и продажи на дому, и по телефону. Отдельно задается вопрос об общем объеме розничных продаж, сделанных онлайн.

Статистика розничных продаж включает расходы на продукты питания, одежду, обувь, предметы домашнего обихода и т.д. Отдельно учитываются товары, проданные вне стационарных магазинов (на дому, в киосках, онлайн и т.д.). В расчете не учитываются услуги: гостиничный сервис, расходы на транспорт, развлечения, страхование, банковские услуги и т.д. На основе результатов опросов рассчитывается индекс, скорректированный с учетом сезонных колебаний. Индекс вычисляется по отношению к базисному периоду, за который принят 2013 год (и для этого года индекс приравнивается к 100). Изменение индекса от месяца к месяцу измеряется в процентах.

Этот показатель — один из самых ранних индикаторов эффективности экономической политики. Он используется при составлении национальных отчетов (ВВП, баланс текущего счета и т.д). На его основе принимаются решения о мерах экономического регулирования. В расчете ВВП показатель розничных продаж используется для оценки конечного потребления домохозяйств (если применяется расчет ВВП исходя из расходов).

Рост индекса розничных продаж может положительно отразиться на котировках фунтов стерлингов, поскольку свидетельствует о росте потребительской активности.

