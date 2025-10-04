CalendarioSezioni

Reserve Bank of New Zealand Aspettative di Inflazione a 2 anni (Reserve Bank of New Zealand 2-Year Inflation Expectations)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Reserve Bank of New Zealand
Settore
Prezzi
Medio N/D
2.29%
Ultima versione
Precedente
Prossima versione
Precedente
Le aspettative di inflazione a 2 anni della RBNZ riflettono la variazione prevista dei prezzi di beni e servizi nei prossimi due anni. L'indice è compilato sulla base di un sondaggio di diverse migliaia di consumatori. La Reserve Bank of New Zealand pubblica i risultati del sondaggio nella prima o seconda settimana del secondo mese del trimestre. La RBNZ tiene conto dell'indicatore quando prepara le previsioni inflazionistiche.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Reserve Bank of New Zealand Aspettative di Inflazione a 2 anni (Reserve Bank of New Zealand 2-Year Inflation Expectations)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
N/D
2.29%
2 Q 2025
2.29%
2.06%
1 Q 2025
2.06%
2.12%
4 Q 2024
2.12%
2.03%
3 Q 2024
2.03%
2.33%
2 Q 2024
2.33%
2.50%
1 Q 2024
2.50%
2.76%
4 Q 2023
2.76%
2.83%
3 Q 2023
2.83%
2.79%
2 Q 2023
2.79%
3.30%
1 Q 2023
3.30%
3.62%
4 Q 2022
3.62%
3.07%
3 Q 2022
3.07%
3.29%
2 Q 2022
3.29%
3.27%
1 Q 2022
3.27%
2.96%
4 Q 2021
2.96%
2.27%
3 Q 2021
2.27%
2.05%
2 Q 2021
2.05%
1.89%
1 Q 2021
1.89%
1.59%
4 Q 2020
1.59%
1.43%
3 Q 2020
1.43%
1.24%
2 Q 2020
1.24%
1.93%
1 Q 2020
1.93%
1.80%
4 Q 2019
1.80%
1.86%
3 Q 2019
1.86%
2.01%
2 Q 2019
2.01%
2.02%
1 Q 2019
2.02%
2.03%
4 Q 2018
2.03%
2.00%
3 Q 2018
2.00%
2.00%
2 Q 2018
2.00%
2.10%
1 Q 2018
2.10%
2.00%
4 Q 2017
2.00%
2.10%
3 Q 2017
2.10%
2.20%
2 Q 2017
2.20%
1.90%
1 Q 2017
1.90%
1.70%
4 Q 2016
1.70%
1.70%
3 Q 2016
1.70%
1.60%
2 Q 2016
1.60%
1.60%
1 Q 2016
1.60%
1.90%
4 Q 2015
1.90%
1.90%
3 Q 2015
1.90%
1.85%
2 Q 2015
1.85%
1.80%
1 Q 2015
1.80%
2.10%
4 Q 2014
2.10%
2.20%
3 Q 2014
2.20%
2.40%
2 Q 2014
2.40%
2.30%
1 Q 2014
2.30%
2.30%
4 Q 2013
2.30%
2.40%
3 Q 2013
2.40%
2.10%
2 Q 2013
2.10%
2.20%
12
Esporta

