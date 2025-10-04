Calendario Economico
Reserve Bank of New Zealand Aspettative di Inflazione a 2 anni (Reserve Bank of New Zealand 2-Year Inflation Expectations)
|Medio
|N/D
|
2.29%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le aspettative di inflazione a 2 anni della RBNZ riflettono la variazione prevista dei prezzi di beni e servizi nei prossimi due anni. L'indice è compilato sulla base di un sondaggio di diverse migliaia di consumatori. La Reserve Bank of New Zealand pubblica i risultati del sondaggio nella prima o seconda settimana del secondo mese del trimestre. La RBNZ tiene conto dell'indicatore quando prepara le previsioni inflazionistiche.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Reserve Bank of New Zealand Aspettative di Inflazione a 2 anni (Reserve Bank of New Zealand 2-Year Inflation Expectations)"indicatore macroeconomico.
