Avustralya Merkez Bankası (RBA) Para Politikası Açıklaması üç ayda bir yayınlanır. Açıklama, Bankanın mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmesini, enflasyon ve üretimdeki büyüme tahminlerini içerir.

En alakalı 3 ila 6 konu için istatistik serileri ve analitik notlar yayınlanır. Diyagramlar ve veri tabloları içeren ayrı ayrı metin belgeleri olarak sunulurlar ve çeşitli konulara ayrılırlar: işgücü piyasası, faiz oranı, politik ve ekonomik koşullar.

Ek olarak, RBA açıklaması, iç ve dış finansal ve ekonomik koşullara genel bir değerlendirme sunar ve ekonominin durumuna ve enflasyonist baskılara ilişkin tahminleri içerir. Ayrıca, duyuruda mevcut para politikası tedbirlerinin etkinliğine ilişkin değerlendirme yapılır ve para politikasındaki değişikliklerin nedenleri açıklanır.

Çoğunlukla, RBA açıklaması Avustralya doları fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaz.