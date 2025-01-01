La déclaration de politique monétaire de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) est publiée trimestriellement. La déclaration présente l’évaluation par la Banque des conditions économiques actuelles, de l’inflation et des prévisions de croissance de la production.

Des séries statistiques et des notes analytiques sont publiées pour 3 à 6 thèmes les plus pertinents. Ils sont fournis sous forme de documents texte séparés contenant des diagrammes et des fiches techniques, et sont consacrés à divers thèmes: marché du travail, taux d’intérêt, conditions politiques et économiques.

En outre, la déclaration de la RBA comprend un aperçu général des conditions financières et économiques intérieures et extérieures, ainsi que des prévisions de développement économique et de pression inflationniste. EIle fournit également une évaluation de l’efficacité des mesures actuelles de politique monétaire et une précision des raisons de son changement.

En règle générale, la déclaration de la RBA ne provoque pas de fluctuations dans les cours du dollar australien.