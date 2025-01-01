Le dichiarazioni sulla politica monetaria della Reserve Bank of Australia (RBA) vengono pubblicate trimestralmente. La dichiarazione presenta la valutazione della Banca sulle attuali condizioni economiche, sull'inflazione e sulle previsioni di crescita della produzione.

Le serie statistiche e le note analitiche sono pubblicate per i 3-6 argomenti più rilevanti. Sono forniti come documenti di testo separati contenenti diagrammi e schede tecniche e sono dedicati a vari argomenti: mercato del lavoro, tasso di interesse, condizioni politiche ed economiche.

Inoltre, la dichiarazione della RBA contiene una panoramica generale delle condizioni finanziarie ed economiche interne ed esterne, nonché delle previsioni di sviluppo economico e di pressione inflazionistica. Fornisce inoltre una valutazione dell'efficacia delle attuali misure di politica monetaria e una spiegazione delle ragioni del suo cambiamento.

Di norma, la dichiarazione RBA non causa fluttuazioni nelle quotazioni in dollari australiani.