SearchLinear

Dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan bir eleman arar.

int  SearchLinear(
   long  element      // örnek
   ) const

Parametreler

element

[in]  Dizi içinde aranacak elemanın örneği.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda bulunan elemanın konumu, eleman bulunamazsa -1.

Not

Yöntem, sıralanmamış diziler için lineer arama (veya ardışık arama) algoritmasını kullanır.

Örnek:

//--- CArrayLong::SearchLinear(long) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- eleman ara
   if(array.SearchLinear(1000000)!=-1) printf("Eleman bulundu");
   else                                printf("Eleman bulunamadı");
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }