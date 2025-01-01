Reserve

Dizi boyutunun artırılması için bellek tahsis eder.

bool Reserve(

int size

)

Parametreler

size

[in] Eklenecek elemanların sayısı.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman sayısı sıfır veya daha küçük bir değerle ayarlanmaya çalışılmışsa 'false'.

Not

Bellek bölünmesini azaltmak için, daha önce Step (int) yöntemi ile ayarlanmış olan büyüklük değerini artırın (varsayılan değer 16).

Örnek: