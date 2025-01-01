- Reserve
SearchFirst
Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan ilk elemanı arar.
|
int SearchFirst(
Parametreler
element
[in] Dizi içinde aranacak elemanın örneği.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda bulunan elemanın konumu, eleman bulunamazsa -1.
Örnek:
|
//--- CArrayLong::SearchFirst(long) için bir örnek