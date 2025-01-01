- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
InsertSort
Sıralı diziye eleman ekler.
|
bool InsertSort(
Parametreler
element
[in] Sıralı diziye eklenecek elemanın değeri
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', eleman eklenemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CArrayLong::InsertSort(long) için bir örnek