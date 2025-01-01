DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryScientific ChartsCAxisValuesFormat 

ValuesFormat (Get method)

Returns the format of the axis numbers.

string  ValuesFormat()

Return Value

Number format.

ValuesFormat (Set method)

Sets the format of the axis numbers.

void  ValuesFormat(
   const string  format      // format of the axis numbers
   )

Parameters

format

[in]  Format of the axis numbers.