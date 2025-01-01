DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCAxisMaxLabels 

MaxLabels (Metodo Get)

Restituisce la quantità massima consentita di numeri visualizzati sull'asse.

double  MaxLabels()

Valore di ritorno

Ammontare massimo di numeri sull'asse.

MaxLabels (Metodo Set)

Imposta la quantità massima consentita di numeri visualizzati sull'asse.

void  MaxLabels(
   const double  value      // numero massimo
   )

Parametri

value

[in] Massimo ammontare consentito di numeri visualizzati sull'asse