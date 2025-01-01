DokümantasyonBölümler
CSortedSet<T>TryGetMax 

TryGetMax

Sıralı kümeden maksimum öğeyi alır.

bool TryGetMax(
   T&  max     // değer yazmak için bir değişken
   );

Parametreler

&max

[out]  Maksium değerin yazılacağı değişken.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.