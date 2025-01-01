MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedSet<T>Remove AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Remove Belirtilen öğenin varlığını, sıralanmış kümeden kaldırır. bool Remove( T item // öğe değeri ); Parametreler item [in] Silinecek öğenin değeri. Dönen Değer Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür. Clear ExceptWith