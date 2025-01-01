DokümantasyonBölümler
Remove

Belirtilen öğenin varlığını, sıralanmış kümeden kaldırır.

bool Remove(
    item     // öğe değeri
   );

Parametreler

item

[in] Silinecek öğenin değeri.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.