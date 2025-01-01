SymmetricExceptWith

Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki simetrik farkın operasyonunu üretir. Geçerli koleksiyonu, yalnızca kaynak nesnede veya belirtilen koleksiyonda (dizilim) bulunan öğeleri içerecek şekilde değiştirir, ancak her ikisini birden değiştirmez.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

void SymmetricExceptWith(

ICollection<T>* collection

);

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

void SymmetricExceptWith(

T& array[]

);

Parametreler

*collection

[in] Simetrik bir fark üretmek için bir koleksiyon.

&collection[]

[in] Simetrik bir fark üretmek için bir dizi.

Not

Sonuç, geçerli koleksiyona (dizi) yazdırılır.