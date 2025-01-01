MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedSet<T>TryGetMin AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse TryGetMin Sıralı kümeden minimum öğeyi alır. bool TryGetMin( T& min // değer yazmak için bir değişken ); Parametreler &min [out] Minimum değerin yazılacağı değişken. Dönen Değer Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür. Comparer TryGetMax