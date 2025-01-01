DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedSet<T>TryGetMin 

TryGetMin

Sıralı kümeden minimum öğeyi alır.

bool TryGetMin(
   T&  min     // değer yazmak için bir değişken
   );

Parametreler

&min

[out]  Minimum değerin yazılacağı değişken.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.