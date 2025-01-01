DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedSet<T>Overlaps 

Overlaps

Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya diziyle çakışıp çakmadığını belirler.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

bool Overlaps(
   ICollection<T>*  collection     // karşılaştırmak için bir koleksiyon
   );

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

bool Overlaps(
   T&  array[]                     // karşılaştırmak için bir dizi
   );

Parametreler

*collection

[in]  Çakışmayı belirlemek için bir koleksiyon.

&collection[]

[in]  Çakışmayı belirlemek için bir dizi.

Dönen Değer

Geçerli sıralı küme ve bir koleksiyon veya bir dizi çakışırsa true, aksi halde false döndürür.