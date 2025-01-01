DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCArrayList<T>Sort 

Sort

Ordina gli elementi nell'elenco.

La versione che ordina tutti gli elementi dell'elenco.

bool Sort();

La versione che ordina tutti gli elementi nell'elenco utilizzando la classe che implementa l'interfaccia IComparable<T> per l'analisi degli elementi.

bool Sort(
   IComparer<T>*  comparer         // interfaccia per il confronto
   );

La versione che ordina l'intervallo di elementi specificato nell'elenco utilizzando la classe che implementa l'interfaccia IComparable<T> per l'analisi degli elementi.

bool Sort(
   const int  start_index,     // l'indice d'inizio
   const int  count            // il numero di elementi
   IComparer<T>*  comparer     // interfaccia da confrontare
   );

Parametri

*comparer

[in]  Un interfaccia per confrontare elementi.

start_index

[in] L'indice di partenza da cui inizia l'ordinamento.

count

[in] La lunghezza dell'intervallo di selezione.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.