- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Sort
Ordina gli elementi nell'elenco.
La versione che ordina tutti gli elementi dell'elenco.
|
bool Sort();
La versione che ordina tutti gli elementi nell'elenco utilizzando la classe che implementa l'interfaccia IComparable<T> per l'analisi degli elementi.
|
bool Sort(
La versione che ordina l'intervallo di elementi specificato nell'elenco utilizzando la classe che implementa l'interfaccia IComparable<T> per l'analisi degli elementi.
|
bool Sort(
Parametri
*comparer
[in] Un interfaccia per confrontare elementi.
start_index
[in] L'indice di partenza da cui inizia l'ordinamento.
count
[in] La lunghezza dell'intervallo di selezione.
Valore di ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.