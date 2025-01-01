- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Sort
Clasifica los elementos de la lista.
Versión para clasificar todos los elementos de la lista.
|
bool Sort();
Versión para clasificar todos los elementos de la lista, con uso de una clase que implementa la interfaz IComparable<T> para comparar elementos.
|
bool Sort(
Versión para clasificar un rango de elementos establecido de la lista, con uso de una clase que implementa la interfaz IComparable<T> para comparar elementos.
|
bool Sort(
Parámetros
*comparer
[in] Interfaz para comparar los elementos.
start_index
[in] Índice inicial desde el que se comienza la clasificación.
count
[in] Longitud del rango de clasificación.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.