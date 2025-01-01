Sort

Clasifica los elementos de la lista.

Versión para clasificar todos los elementos de la lista.

bool Sort();

Versión para clasificar todos los elementos de la lista, con uso de una clase que implementa la interfaz IComparable<T> para comparar elementos.

bool Sort(

IComparer<T>* comparer

);

Versión para clasificar un rango de elementos establecido de la lista, con uso de una clase que implementa la interfaz IComparable<T> para comparar elementos.

bool Sort(

const int start_index,

const int count,

IComparer<T>* comparer

);

Parámetros

*comparer

[in] Interfaz para comparar los elementos.

start_index

[in] Índice inicial desde el que se comienza la clasificación.

count

[in] Longitud del rango de clasificación.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.