Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCArrayList<T>Sort 

Sort

Clasifica los elementos de la lista.

Versión para clasificar todos los elementos de la lista.

bool Sort();

Versión para clasificar todos los elementos de la lista, con uso de una clase que implementa la interfaz IComparable<T> para comparar elementos.

bool Sort(
   IComparer<T>*  comparer         // interfaz para la comparación
   );

Versión para clasificar un rango de elementos establecido de la lista, con uso de una clase que implementa la interfaz IComparable<T> para comparar elementos.

bool Sort(
   const int      start_index,     // índice inicial
   const int      count,           // número de elementos
   IComparer<T>*  comparer         // interfaz para la comparación
   );

Parámetros

*comparer

[in]  Interfaz para comparar los elementos.

start_index

[in]  Índice inicial desde el que se comienza la clasificación.

count

[in]  Longitud del rango de clasificación.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.