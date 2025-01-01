- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Sort
リスト内の要素をソートします。
リスト内のすべての要素をソートするバージョン：
|
bool Sort();
要素を比較にIComparable<T>インターフェイスを実装するクラスを使用して、リスト内のすべての要素をソートするバージョン：
|
bool Sort(
要素を比較にIComparable<T>インターフェイスを実装するクラスを使用して、リスト内の指定された範囲の要素をソートするバージョン：
|
bool Sort(
パラメータ
*comparer
[in] 要素比較インターフェイス
start_index
[in] ソート開始インデックス
count
[in] ソート範囲の長さ
戻り値
成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalseを返します。