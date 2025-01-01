ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCArrayList<T>Sort 

リスト内の要素をソートします。

リスト内のすべての要素をソートするバージョン：

bool Sort();

要素を比較にIComparable<T>インターフェイスを実装するクラスを使用して、リスト内のすべての要素をソートするバージョン：

bool Sort(
  IComparer<T>*  comparer        // 比較インターフェイス
  );

要素を比較にIComparable<T>インターフェイスを実装するクラスを使用して、リスト内の指定された範囲の要素をソートするバージョン：

bool Sort(
  const int  start_index,    // 開始インデックス
  const int count            // 要素数
  IComparer<T>* comparer    // 比較インターフェイス
  );

パラメータ

*comparer

[in] 要素比較インターフェイス

start_index

[in] ソート開始インデックス

count

[in]  ソート範囲の長さ

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalseを返します。