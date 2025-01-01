Sort

Sortiert Elemente in der Liste.

Eine Version für das Sortieren aller Elemente der Liste.

bool Sort();

Eine Version für das Sortieren aller Elemente der Liste unter Verwendung der Klasse, die die Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen implementiert.

bool Sort(

IComparer<T>* comparer

);

Eine Version für das Sortieren des angegebenen Bereichs der Elemente der Liste unter Verwendung der Klasse, die die Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen implementiert.

bool Sort(

const int start_index,

const int count,

IComparer<T>* comparer

);

Parameter

*comparer

[in] Schnittstelle für den Vergleich der Elemente.

start_index

[in] Anfangsindex, mit welchem das Sortieren beginnt.

count

[in] Länge des Sortiersbereichs.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.