- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Sort
Sortiert Elemente in der Liste.
Eine Version für das Sortieren aller Elemente der Liste.
|
bool Sort();
Eine Version für das Sortieren aller Elemente der Liste unter Verwendung der Klasse, die die Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen implementiert.
|
bool Sort(
Eine Version für das Sortieren des angegebenen Bereichs der Elemente der Liste unter Verwendung der Klasse, die die Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen implementiert.
|
bool Sort(
Parameter
*comparer
[in] Schnittstelle für den Vergleich der Elemente.
start_index
[in] Anfangsindex, mit welchem das Sortieren beginnt.
count
[in] Länge des Sortiersbereichs.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich true, andernfalls false.