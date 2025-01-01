DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T>Sort 

Sortiert Elemente in der Liste.

Eine Version für das Sortieren aller Elemente der Liste.

bool Sort();

Eine Version für das Sortieren aller Elemente der Liste unter Verwendung der Klasse, die die Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen implementiert.

bool Sort(
   IComparer<T>*  comparer         // Schnittstelle für den Vergleich
   );

Eine Version für das Sortieren des angegebenen Bereichs der Elemente der Liste unter Verwendung der Klasse, die die Schnittstelle IComparable<T> für den Vergleich von Elementen implementiert.

bool Sort(
   const int      start_index,     // Anfangsindex
   const int      count,           // Anzahl der Elemente
   IComparer<T>*  comparer         // Schnittstelle für den Vergleich
   );

Parameter

*comparer

[in]  Schnittstelle für den Vergleich der Elemente.

start_index

[in]  Anfangsindex, mit welchem das Sortieren beginnt.

count

[in]  Länge des Sortiersbereichs.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.