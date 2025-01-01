DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCArrayList<T>Sort 

Sort

Trie les éléments de la liste.

Version triant tous les éléments de la liste.

bool Sort();

Version triant tous les éléments de la liste en utilisant une classe qui implémente l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments.

bool Sort(
   IComparer<T>*  comparer         // interface pour comparer
   );

Version triant l'intervalle spécifié d'éléments dans la liste en utilisant une classe qui implémente l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments.

bool Sort(
   const int  start_index,     // l'indice de départ
   const int  count            // le nombre d'éléments
   IComparer<T>*  comparer     // interface vers le comparateur
   );

Paramètres

*comparer

[in]  Une interface pour comparer les éléments.

start_index

[in] L'indice de départ à partir duquel le tri commence.

count

[in]  La longueur de l'intervalle de tri.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.