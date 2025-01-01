- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Sort
Trie les éléments de la liste.
Version triant tous les éléments de la liste.
|
bool Sort();
Version triant tous les éléments de la liste en utilisant une classe qui implémente l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments.
|
bool Sort(
Version triant l'intervalle spécifié d'éléments dans la liste en utilisant une classe qui implémente l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments.
|
bool Sort(
Paramètres
*comparer
[in] Une interface pour comparer les éléments.
start_index
[in] L'indice de départ à partir duquel le tri commence.
count
[in] La longueur de l'intervalle de tri.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false.