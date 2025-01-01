Sort

Trie les éléments de la liste.

Version triant tous les éléments de la liste.

bool Sort();

Version triant tous les éléments de la liste en utilisant une classe qui implémente l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments.

bool Sort(

IComparer<T>* comparer

);

Version triant l'intervalle spécifié d'éléments dans la liste en utilisant une classe qui implémente l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments.

bool Sort(

const int start_index,

const int count

IComparer<T>* comparer

);

Paramètres

*comparer

[in] Une interface pour comparer les éléments.

start_index

[in] L'indice de départ à partir duquel le tri commence.

count

[in] La longueur de l'intervalle de tri.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.