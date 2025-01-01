ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCArrayList<T>Sort 

Sort

Выполняет сортировку элементов списка.

Версия для сортировки всех элементов списка.

bool Sort();

Версия для сортировки всех элементов списка с использованием класса, реализующего интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов.

bool Sort(
   IComparer<T>*  comparer         // интерфейс для сравнения
   );

Версия для сортировки заданного диапазона элементов списка с использованием класса, реализующего интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов.

bool Sort(
   const int      start_index,     // начальный индекс
   const int      count,           // количество элементов
   IComparer<T>*  comparer         // интерфейс для сравнения
   );

Параметры

*comparer

[in]  Интерфейс для сравнения элементов.

start_index

[in]  Начальный индекс, с которого начинается сортировка.

count

[in]  Длина диапазона сортировки.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.