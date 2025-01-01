- Capacity
Sort
Выполняет сортировку элементов списка.
Версия для сортировки всех элементов списка.
|
bool Sort();
Версия для сортировки всех элементов списка с использованием класса, реализующего интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов.
|
bool Sort(
Версия для сортировки заданного диапазона элементов списка с использованием класса, реализующего интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов.
|
bool Sort(
Параметры
*comparer
[in] Интерфейс для сравнения элементов.
start_index
[in] Начальный индекс, с которого начинается сортировка.
count
[in] Длина диапазона сортировки.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.