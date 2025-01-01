Sort

Выполняет сортировку элементов списка.

Версия для сортировки всех элементов списка.

bool Sort();

Версия для сортировки всех элементов списка с использованием класса, реализующего интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов.

bool Sort(

IComparer<T>* comparer

);

Версия для сортировки заданного диапазона элементов списка с использованием класса, реализующего интерфейс IComparable<T> для сравнения элементов.

bool Sort(

const int start_index,

const int count,

IComparer<T>* comparer

);

Параметры

*comparer

[in] Интерфейс для сравнения элементов.

start_index

[in] Начальный индекс, с которого начинается сортировка.

count

[in] Длина диапазона сортировки.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.