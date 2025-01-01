DokümantasyonBölümler
Sinyal Özellikleri

Aşağıdaki sayımlar alım-satım sinyalleriyle ve sinyal kopyalama ayarlarıyla çalışmak için kullanılır.

Alım-satım sinyallerinin double tipli özelliklerinin sayımı:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

Tanıtıcı

Açıklama

SIGNAL_BASE_BALANCE

Hesap bakiyesi

SIGNAL_BASE_EQUITY

Hesap varlıkları

SIGNAL_BASE_GAIN

Hesap kazancı

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Hesabın maksimum düşüş bilgisi

SIGNAL_BASE_PRICE

Sinyalin abonelik fiyatı

SIGNAL_BASE_ROI

Yatırım getirisi (%)

Alım-satım sinyallerinin tamsayı tipli özelliklerinin sayımı:

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

Tanıtıcı

Açıklama

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Yayınlanma tarihi (aboneler için piyasaya sürüldüğü tarih)

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

İzleme başlangıç tarihi

SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED

Sinyalin işlem istatistiklerinin son güncelleme tarihi

SIGNAL_BASE_ID

Sinyalin Tanıtıcısı

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Hesap kaldıracı

SIGNAL_BASE_PIPS

Pip cinsinden kar

SIGNAL_BASE_RATING

Sinyalin derecelendirme durumu

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Abone sayısı

SIGNAL_BASE_TRADES

İşlem sayısı

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Hesap tipi (0-gerçek, 1-deneme, 2-yarışma)

Alım-satım sinyallerinin string tipli özelliklerinin sayımı:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

Tanıtıcı

Açıklama

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Yazar bilgisi

SIGNAL_BASE_BROKER

Aracı kurum ismi

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Aracı kurum sunucusu

SIGNAL_BASE_NAME

Sinyal ismi

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Sinyalin baz döviz cinsi

Alım-satım sinyali ayarlarının double tipli özelliklerinin sayımı:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

Tanıtıcı

Açıklama

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Varlık limiti

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Slipaj (eşitleme sırasında piyasa emirleri verildiğinde veya işlem kopyalarken kullanılır)

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Maksimum mevduat oranı (%), r/o

Alım-satım sinyali ayarlarının tamsayı tipli özelliklerinin sayımı:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

Tanıtıcı

Açıklama

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

Doğrulama beklemeden eşitlemeye başlamak için kullanılan bayrak

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Kar Al ve Zarar Durdur emirleri için kopyalama bayrağı

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Mevduat yüzdesi (%)

SIGNAL_INFO_ID

Sinyalin tanıtıcısı, r/o

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

"Üyelikten sonra kopyalamaya başla" izninin bayrağı

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

"Sinyaller hizmeti kullanım şartları" için kabul bayrağı, r/o

Alım-satım sinyali ayarlarının string tipli özelliklerinin sayımı:

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

Tanıtıcı

Açıklama

SIGNAL_INFO_NAME

Sinyal ismi, r/o

