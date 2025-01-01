- Tarihsel Veritabanı Özellikleri
- Emir Özellikleri
- Pozisyon Özellikleri
- Sözleşme Özellikleri
- Alım-Satım İşlem Tipleri
- Alım-Satım Faaliyet Tipleri
- Piyasa Derinliğinde Alım-Satım Emirleri
- Sinyal Özellikleri
Sinyal Özellikleri
Aşağıdaki sayımlar alım-satım sinyalleriyle ve sinyal kopyalama ayarlarıyla çalışmak için kullanılır.
Alım-satım sinyallerinin double tipli özelliklerinin sayımı:
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Hesap bakiyesi
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Hesap varlıkları
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Hesap kazancı
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Hesabın maksimum düşüş bilgisi
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Sinyalin abonelik fiyatı
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Yatırım getirisi (%)
Alım-satım sinyallerinin tamsayı tipli özelliklerinin sayımı:
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Yayınlanma tarihi (aboneler için piyasaya sürüldüğü tarih)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
İzleme başlangıç tarihi
|
SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED
|
Sinyalin işlem istatistiklerinin son güncelleme tarihi
|
SIGNAL_BASE_ID
|
Sinyalin Tanıtıcısı
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Hesap kaldıracı
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Pip cinsinden kar
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Sinyalin derecelendirme durumu
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Abone sayısı
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
İşlem sayısı
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Hesap tipi (0-gerçek, 1-deneme, 2-yarışma)
Alım-satım sinyallerinin string tipli özelliklerinin sayımı:
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Yazar bilgisi
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Aracı kurum ismi
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Aracı kurum sunucusu
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Sinyal ismi
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Sinyalin baz döviz cinsi
Alım-satım sinyali ayarlarının double tipli özelliklerinin sayımı:
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Varlık limiti
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Slipaj (eşitleme sırasında piyasa emirleri verildiğinde veya işlem kopyalarken kullanılır)
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Maksimum mevduat oranı (%), r/o
Alım-satım sinyali ayarlarının tamsayı tipli özelliklerinin sayımı:
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
Doğrulama beklemeden eşitlemeye başlamak için kullanılan bayrak
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Kar Al ve Zarar Durdur emirleri için kopyalama bayrağı
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Mevduat yüzdesi (%)
|
SIGNAL_INFO_ID
|
Sinyalin tanıtıcısı, r/o
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
"Üyelikten sonra kopyalamaya başla" izninin bayrağı
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
"Sinyaller hizmeti kullanım şartları" için kabul bayrağı, r/o
Alım-satım sinyali ayarlarının string tipli özelliklerinin sayımı:
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Sinyal ismi, r/o
Ayrıca bakınız