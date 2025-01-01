DocumentationSections
SignalInfoSetInteger

Sets the value of integer type property of signal copy settings.

bool  SignalInfoSetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // property identifier
   long                         value            // new value
   );

Parameters

property_id

[in]  Signal copy settings property identifier. The value can be one of the values of the ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER enumeration.

value

[in]  The value of signal copy settings property.

Return Value

Returns true if property has been changed, otherwise returns false. To read more about the error call GetLastError().