

const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // 模型输入形状

const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // 模型输出形状

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// 作为资源的模型



long handle; // 模型句柄

ulong predictions=0; // 预测计数器

ulong confirmed=0; // 成功预测计数器

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 基本检查

if(_Symbol!="EURUSD")

{

Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");

return(-1);

}

if(_Period!=PERIOD_H1)

{

Print("Timeframe must be H1, testing aborted");

return(-1);

}

//--- 创建模型

handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- 指定输入数据形状

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- 指定输出数据形状

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易去初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 完成模型操作

OnnxRelease(handle);

//--- 计算和输出预测统计

PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA报价函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static datetime open_time=0;

static double predict;

//--- 检查当前柱形图开盘时间

datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);

if(time==0)

{

PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());

return;

}

//--- 如果开盘时间没有改变，则退出直至下一次OnTick调用

if(time==open_time)

return;

//--- 获取最后两个已完成柱形图的收盘价

double close[];

int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);

if(recieved!=2)

{

PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());

return;

}

double delta_predict=predict-close[0]; // predicted price change

double delta_actual=close[1]-close[0]; // actual price change

if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))

confirmed++;



//--- 计算新柱形图上的收盘价，以验证下一个柱形图上的价格

matrix rates;

//--- 获取10个柱形图

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))

return;

//--- 输入一组OHLC向量

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//--- 填充归一化矩阵

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//--- 标准化输入数据

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//--- 将标准化输入数据转换为浮点类型

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//--- 在这里获取模型的输出数据，即价格预测

vectorf y_norm(1);

//--- 运行模型

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());

}

//--- 进行反向转换，以获得预测价格并在新柱形图上对其验证

predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];

predictions++; // 增加预测计数器

Print(predictions,". close prediction = ",predict);

//--- 保存柱形图开盘时间，以检查下一个报价

open_time=time;

}