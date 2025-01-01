

const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // 모델의 입력 쉐이프

const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // 모델의 출력 쉐이프

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// 자원으로서의 모델



long handle; // 모델 핸들

ulong predictions=0; // 예측 카운터

ulong confirmed=0; // 예측 카운터 성공

/+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

/+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 기본 확인

if(_Symbol!="EURUSD")

{

Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");

return(-1);

}

if(_Period!=PERIOD_H1)

{

Print("Timeframe must be H1, testing aborted");

return(-1);

}

//--- 모델 생성

handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- 입력 데이터의 쉐이프 지정

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- 출력 데이터의 쉐이프 지정

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

/+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 해제 함수 |

/+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 모델 작업 완료

OnnxRelease(handle);

//--- 예측 통계 계산 및 출력

PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));

}

/+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 틱 함수 |

/+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static datetime open_time=0;

static double predict;

//--- 현재 바 오픈 시간 확인

datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);

if(time==0)

{

PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());

return;

}

//--- 개장 시간이 변경되지 않은 경우 다음 OnTick 호출까지 종료

if(time==open_time)

return;

//--- 마지막 완성된 바 2개의 종가를 가져옵니다.

double close[];

int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);

if(recieved!=2)

{

PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());

return;

}

double delta_predict=predict-close[0]; // 예측한 가격 변경

double delta_actual=close[1]-close[0]; // 실제 가격 변경

if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))

confirmed++;



//--- 새개 바의 종가를 계산하여 다음 바의 가격을 확인합니다.

matrix rates;

//--- 10개 바

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))

return;

//--- OHLC 벡터 세트 입력

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//--- 정규화 행렬을 채움

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//--- 입력 데이터 정규화

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//--- 정규화된 입력 데이터를 부동 소수점 유형으로 변환

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//--- 여기에서 모델의 출력 데이터 예를 들어 가격 예측을 얻습니다.

vectorf y_norm(1);

//--- 모델 실행

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());

}

//--- 역변환을 수행하여 예상 가격을 얻고 새로운 바에서 유효성을 검사합니다.

predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];

predictions++; // 예측 카운터 증대

Print(predictions,". close prediction = ",predict);

//--- 다음 틱을 확인하기 위해 바 오프닝 시간을 저장

open_time=time;

}