

const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // dimensione del modello d'ingresso

const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // dimensione del modello d'uscita

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// modello come risorsa



long handle; // handle del modello

ulong predictions=0; // contatore delle previsioni

ulong confirmed=0; // contatore previsioni con successo

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//-- controlli di base

if(_Symbol!="EURUSD")

{

Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");

return(-1);

}

if(_Period!=PERIOD_H1)

{

Print("Timeframe must be H1, testing aborted");

return(-1);

}

//-- creare il modello

handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//-- specificare la dimensione dei dati d'ingresso

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//-- specificare la dimensione dei dati d'uscita

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//-- operazione del modello completa

OnnxRelease(handle);

//-- calcolo e statistiche di previsione d'uscita

PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static datetime open_time=0;

static double predict;

//-- controlla l'orario di apertura della barra corrente

datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);

if(time==0)

{

PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());

return;

}

//-- se l'orario di apertura non è cambiato, uscire fino alla prossima chiamata OnTick

if(time==open_time)

return;

//-- ottenere i prezzi di Chiusura delle ultime due barre completate

double close[];

int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);

if(recieved!=2)

{

PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());

return;

}

double delta_predict=predict-close[0]; // variazione dei prezzi prevista

double delta_actual=close[1]-close[0]; // variazione effettiva dei prezzi

if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))

confirmed++;



//-- calcolare il prezzo di Chiusura sulla nuova barra per convalidare il prezzo sulla barra successiva

matrix rates;

//-- ottenere 10 barre

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))

return;

//---inserire un insieme di vettori OHLC

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//-- riempire le matrici di normalizzazione

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//-- normalizzare i dati d'ingresso

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//-- convertire i dati d'ingresso normalizzati in tipo float

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//-- ottenere i dati d'uscita del modello qui, cioè la previsione dei prezzi

vectorf y_norm(1);

//-- eseguire il modello

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());

}

//-- fare la trasformazione inversa per ottenere il prezzo previsto e per convalidarlo su una nuova barra

predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];

predictions++; // aumentare il contatore delle previsioni

Print(predictions,". close prediction = ",predict);

//-- salva l'orario di apertura della barra per controllarlo al tick successivo

open_time=time;

}