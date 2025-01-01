MQL_HANDLES_USED

Mevcut etkin nesne tanıtıcısı sayısı. Bunlara hem dinamik (new aracılığıyla oluşturulan) hem de dinamik olmayan nesneler, global/yerel değişkenler veya sınıf üyeleri dahildir. Bir program ne kadar çok tanıtıcı kullanırsa, o kadar fazla kaynak tüketir.