MQL5 Program Özelliklerini çalıştırma
Çalışmakta olan MQL5 programı hakkında bilgi edinmek için, ENUM_MQL_INFO_INTEGER ve ENUM_MQL_INFO_STRING ten sabitler kullanılır.
MQLInfoString fonksiyonu için
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
MQL_HANDLES_USED
|
Mevcut etkin nesne tanıtıcısı sayısı. Bunlara hem dinamik (new aracılığıyla oluşturulan) hem de dinamik olmayan nesneler, global/yerel değişkenler veya sınıf üyeleri dahildir. Bir program ne kadar çok tanıtıcı kullanırsa, o kadar fazla kaynak tüketir.
|
int
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
MQL5 programı için dinamik belleğin MB cinsinden maksimum mümkün miktarı
|
int
|
MQL_MEMORY_USED
|
MQL5 programı tarafından kullanılan belleğin MB cinsinden miktarı
|
int
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
MQL5 programının tipi
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
Söz konusu çalışmakta olan program için DLL kullanım izni
|
bool
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
Söz konusu çalışmakta olan program için alım-satım izni
|
bool
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
Söz konusu çalışmakta olan program için Sinyallerde değişiklik yapma izni
|
bool
|
MQL_DEBUG
|
Programın hata ayıklama modunda çalışmakta olduğunun işareti
|
bool
|
MQL_PROFILER
|
Programın kod profil oluşturma modunda çalışmakta olduğunun işareti
|
bool
|
MQL_TESTER
|
Programın test sınayıcısında çalışmakta olduğunun işareti
|
bool
|
MQL_FORWARD
|
Programın ileri test işleminde çalışmakta olduğunun işareti
|
bool
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Programın optimizasyon modunda çalışmakta olduğunun işareti
|
bool
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Programın görsel test modunda çalışmakta olduğunun işareti
|
bool
|
MQL_FRAME_MODE
|
Uzman Danışmanın optimizasyon sonuç çerçevelerinin toplanması modunda çalışmakta olduğunun işareti
|
bool
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
EX5 modülünün lisans tipi. Lisans, Mql5InfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE) kullanılarak bir isteğin yapıldığı EX5 modülünü ifade eder.
|
MQL_STARTED_FROM_CONFIG
|
Komut dosyası/Uzman Danışman yapılandırma dosyasının StartUp bölümünden başlatılmışsa true değerini geri döndürür. Bu, ilgili komut dosyasının/Uzman Danışmanın terminalin başlatıldığı yapılandırma dosyasına kaydedildiği anlamına gelir.
|
bool
MQLInfoString fonksiyonu için
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Çalışmakta olan MQL5 programının ismi
|
string
|
MQL5_PROGRAM_PATH
|
Söz konusu çalışmakta olan program için dosya yolu
|
string
Çalışmakta olan programın tipi hakkında bilgi edinmek amacıyla, ENUM_PROGRAM_TYPE ın değerleri kullanılır.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Komut dosyası
|
PROGRAM_EXPERT
|
Uzman danışman
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Gösterge
|
PROGRAM_SERVICE
|
Hizmet
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
LICENSE_FREE
|
Ücretsiz sınırsız versiyon
|
LICENSE_DEMO
|
Market'ten ücretli bir ürünün deneme versiyonu. Sadece strateji sınayıcısında çalışır
|
LICENSE_FULL
|
Satın alınmış lisanslı bir versiyon en az 5 aktifleştirmeye izin verir. Aktifleştirme sayısı satıcı tarafından belirlenir. Satıcı izin verilen aktifleştirme sayısını arttırabilir
|
LICENSE_TIME
|
Sınırlı süreli lisansa sahip bir versiyon
Örnek:
|
ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);