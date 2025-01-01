DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıEkonomik TakvimCalendarCountryById 

CalendarCountryById

ID'sine göre ülke açıklaması elde edin.

bool  CalendarCountryById(
   const long           country_id,     // ülke ID'si
   MqlCalendarCountry&  country         // ülke açıklaması almak için değişken
   );

Parametreler

country_id

[in]  Ülke ID'si (ISO 3166-1).

country

[out]  Ülke açıklaması almak için MqlCalendarCountry tip değişkeni

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata hakkında bilgi edinmek için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın. Olası hatalar:

  • 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR  (genel çalışma zamanı hatası),
  • 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA (ülke bulunamadı),
  • 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (istek süresi sınırı aşıldı).

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script programı başlatma fonksiyonu                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ekonomik takvimden ülkelerin listesini elde et
   MqlCalendarCountry countries[];
   int count=CalendarCountries(countries);
//--- sonucu kontrol et
   if(count==0)
      PrintFormat("CalendarCountries() 0 geri döndürdü! Error %d",GetLastError());
//--- eğer iki veya daha fazla ülke varsa
   if(count>=2)
     {
      MqlCalendarCountry country;
      //--- şimdi ID'sine göre ülke açıklaması elde et 
      if(CalendarCountryById(countries[1].id, country))
        {
         //--- ülke açıklaması hazırla
         string descr="id = "+IntegerToString(country.id)+"\n";
         descr+=("name = " + country.name+"\n");
         descr+=("code = " + country.code+"\n");
         descr+=("currency = " + country.currency+"\n");
         descr+=("currency_symbol = " + country.currency_symbol+"\n");
         descr+=("url_name = " + country.url_name);         
         //--- ülke açıklamasını görüntüle
         Print(descr);
        }
      else
         Print("CalendarCountryById() başarısız oldu. Hata ",GetLastError());
     }
//---
  }
/*
  Sonuç:
   id = 999
   name = European Union
   code = EU
   currency = EUR
   currency_symbol = €
   url_name = european-union
*/

Ayrıca bakınız

CalendarCountries, CalendarEventByCountry