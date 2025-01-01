- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarCountryById
ID'sine göre ülke açıklaması elde edin.
|
bool CalendarCountryById(
Parametreler
country_id
[in] Ülke ID'si (ISO 3166-1).
country
[out] Ülke açıklaması almak için MqlCalendarCountry tip değişkeni
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata hakkında bilgi edinmek için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın. Olası hatalar:
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (genel çalışma zamanı hatası),
- 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA (ülke bulunamadı),
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (istek süresi sınırı aşıldı).
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca bakınız