문자 상수
MQL5에서 문자열의 요소로 사용되는 문자는 유니코드 문자 집합의 인덱스입니다. 이 값은 정수로 캐스팅할 수 있는 16진수 값이며, 더하기 및 빼기와 같은 정수 연산으로 조작할 수 있습니다.
따옴표 또는 '\x10'으로 표시된 문자의 16진수 ASCII 코드는 문자 상수이며 ushort 타입입니다. 예를 들어, '0' 유형의 레코드는 숫자 값 30으로, 문자 테이블의 인덱스에 해당합니다.
예제:
void OnStart()
백슬래시는 프로그램의 원본 텍스트에서 상수 문자열과 문자 상수를 처리할 때 컴파일러의 제어 문자입니다. 작은따옴표('), 큰따옴표('), 백슬래시(\) 및 컨트롤 문자와 같은 일부 기호는 아래 표에 따라 백슬래시(\)로 시작하는 기호의 조합으로 표시될 수 있습니다:
문자 이름
니모닉 코드 또는 이미지
MQL5 레코드
숫자 값
줄바꿈
LF
'\n'
10
horizontal tab
HT
'\t'
9
carriage return
CR
'\r'
13
백슬래시
\
'\\'
92
작은따옴표
'
'\''
39
큰따옴표
"
'\"'
34
16진수 코드
hhhh
'\xhhhh'
1에서 4까지의 16진수 문자
십진수 코드
d
'\d'
0 에서부터 65535 까지의 십진수
백슬래시 뒤에 위에서 설명한 문자 이외의 문자가 있으면 결과가 정의되지 않습니다.
예제
void OnStart()
위에서 언급한 바와 같이 문자 상수(또는 변수) 값은 문자 표의 색인입니다. 인덱스는 정수이므로 다른 방법으로 쓸 수 있습니다.
void OnStart()
문자 리터럴의 내부 표현은 ushort 타입입니다. 문자 상수는 0에서 65535 사이의 값을 사용할 수 있습니다.
